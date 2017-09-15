Пп- корзиночки с творожно-ягодной начинкой
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15 Сен 2017 16:39
Очень, очень понравились мне эти корзиночки
рецепт с инстаграма от pokrovskaya_fit
ингредиенты. Так как я делала не полную порцию на пробу, уменьшила продукты. В скобках мои изменения
🔸150 г овсяной муки - (у меня 70 гр было, вышло 5 корзиночек)
🔸2 ст.ложки арахисовой пасты - (одну десертную взяла)
🔸~3 ст.ложки воды - (добавляла на глазок, так чтоб можно было работать с массой и она не крошилась)
🔸подсластитель по вкусу - (не добавляла ничего. Как по моему вкусу и ненужно там ничего. Вкус ореховый, вкусный)
Смешать все ингредиенты, затем в силиконовых формочках сформировать форму корзиночек, слегка сделать проколы вилочкой, выпекать ~10 мин при 180 С. Вытаскиваем с духовки и добавляем в корзиночки нашу начинку
Начинка: на глаз
🔸пастообразный творог (я побоялась что творог пустит жидкость и будет мокро , как в запеканках обычно и добавила в пастообразный творог, совсем чуток кукурузного крахмала)
🔸подсластитель по вкусу
🔸украшение: ягоды
Приготовление:
Смешиваем тщательно творог, подслащиваем, заливаем в готовые корзиночки, сверху украшаем ягодами и в духовку ~ на 25 мин при 180 С
Приятного аппетита)
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ANGEL29
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15 Сен 2017 17:19
Света, корзиночки прелесть.
Спасибки за рецепт
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irina-s
deutschland
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15 Сен 2017 18:09
Светик, вкусно и полезно!!! Забрала в закладки, при случае обязательно приготовлю.
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Любашка13
49 лет
Волгоградская область
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15 Сен 2017 18:41
irina-s
Любашка13
попробуйте красотки
Мне они очень понравились
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ANGEL29
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15 Сен 2017 20:24
обалденные корзинки и сразу вопрос-чем заменить арахисовую пасту? у меня нету а корзинок хочу..можно кокосовым маслом?
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Ляночка08
42 года
Украина, Винница
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15 Сен 2017 20:45
Ляночка08
Светик к сожалению не подскажу
Другие варианты не пробовала
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ANGEL29
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15 Сен 2017 21:53
ладно, будем думать
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Ляночка08
42 года
Украина, Винница
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16 Сен 2017 18:00
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ANGEL29
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18 Июл 2018 21:12
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kato38
33 года
Минск
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19 Июл 2018 17:05
Спасибо за мага аппетитные отчёт
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ANGEL29