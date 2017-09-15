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Пп- корзиночки с творожно-ягодной начинкой

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Пп- корзиночки с творожно-ягодной начинкой
15 Сен 2017 16:39
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Очень, очень понравились мне эти корзиночки good2
Фото

рецепт с инстаграма от pokrovskaya_fit

ингредиенты. Так как я делала не полную порцию на пробу, уменьшила продукты. В скобках мои изменения
🔸150 г овсяной муки - (у меня 70 гр было, вышло 5 корзиночек)
🔸2 ст.ложки арахисовой пасты - (одну десертную взяла)
🔸~3 ст.ложки воды - (добавляла на глазок, так чтоб можно было работать с массой и она не крошилась)
🔸подсластитель по вкусу - (не добавляла ничего. Как по моему вкусу и ненужно там ничего. Вкус ореховый, вкусный)

Смешать все ингредиенты, затем в силиконовых формочках сформировать форму корзиночек, слегка сделать проколы вилочкой, выпекать ~10 мин при 180 С. Вытаскиваем с духовки и добавляем в корзиночки нашу начинку

Начинка: на глаз
🔸пастообразный творог (я побоялась что творог пустит жидкость и будет мокро , как в запеканках обычно и добавила в пастообразный творог, совсем чуток кукурузного крахмала)
🔸подсластитель по вкусу
🔸украшение: ягоды

Приготовление:
Смешиваем тщательно творог, подслащиваем, заливаем в готовые корзиночки, сверху украшаем ягодами и в духовку ~ на 25 мин при 180 С
Приятного аппетита)
ANGEL29

Svetlana




ANGEL29Мои рецепты
 
15 Сен 2017 17:19
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Света, корзиночки прелесть. good2 nyam2 nyam2 nyam2
Спасибки за рецепт air_kiss friends Rose
irina-s

irina


deutschland

irina-sМои рецепты
 
15 Сен 2017 18:09
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Светик, вкусно и полезно!!! nyam2 nyam2 nyam2 Забрала в закладки, при случае обязательно приготовлю. Rose Rose Rose
Любашка13

Любовь

49 лет
Волгоградская область

Любашка13Мои рецепты
 
15 Сен 2017 18:41
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irina-s
Любашка13
попробуйте красотки Rose Rose Rose
Мне они очень понравились good2
ANGEL29

Svetlana




ANGEL29Мои рецепты
 
15 Сен 2017 20:24
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Yahoo! Yahoo! Yahoo! обалденные корзинки nyam2 nyam2 nyam2 nyam2 и сразу вопрос-чем заменить арахисовую пасту? у меня нету unknown Embarassed а корзинок хочу..можно кокосовым маслом? Wink
Ляночка08

Светлана

42 года
Украина, Винница

Ляночка08Мои рецепты
 
15 Сен 2017 20:45
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Ляночка08
Светик к сожалению не подскажу Embarassed
Другие варианты не пробовала unknown
ANGEL29

Svetlana




ANGEL29Мои рецепты
 
15 Сен 2017 21:53
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ANGEL29 писал(а):
Светик к сожалению не подскажу
Другие варианты не пробовала

friends ладно, будем думать Drinks or Beer
Ляночка08

Светлана

42 года
Украина, Винница

Ляночка08Мои рецепты
 
16 Сен 2017 18:00
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Ляночка08 писал(а):
friends ладно, будем думать Drinks or Beer
эксперементируй и пиши Wink результаты
ANGEL29

Svetlana




ANGEL29Мои рецепты
 
18 Июл 2018 21:12
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Спасибо большое за рецепт. Вместо арахисового масло использовала кунжутную пасту. Получилось классно! Rose
Фото
kato38

Катя

33 года
Минск

kato38Мои рецепты
 
19 Июл 2018 17:05
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kato38 писал(а):
Спасибо большое за рецепт. Вместо арахисового масло использовала кунжутную пасту. Получилось классно! Rose
на здоровье Rose Rose Rose
Спасибо за мага аппетитные отчёт Romashki Romashki Romashki
ANGEL29

Svetlana




ANGEL29Мои рецепты
Пп- корзиночки с творожно-ягодной начинкой
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Форумы SAY7 » Кулинарные рецепты » Низкокалорийные рецепты

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