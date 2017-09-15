Пп- корзиночки с творожно-ягодной начинкой

15 Сен 2017 16:39

ингредиенты

(у меня 70 гр было, вышло 5 корзиночек)

(одну десертную взяла)

(добавляла на глазок, так чтоб можно было работать с массой и она не крошилась)

(не добавляла ничего. Как по моему вкусу и ненужно там ничего. Вкус ореховый, вкусный)

Начинка:

(я побоялась что творог пустит жидкость и будет мокро , как в запеканках обычно и добавила в пастообразный творог, совсем чуток кукурузного крахмала)

Приготовление:

Очень, очень понравились мне эти корзиночкирецепт с инстаграма от pokrovskaya_fit. Так как я делала не полную порцию на пробу, уменьшила продукты. В скобках мои изменения🔸150 г овсяной муки -🔸2 ст.ложки арахисовой пасты -🔸~3 ст.ложки воды -🔸подсластитель по вкусу -Смешать все ингредиенты, затем в силиконовых формочках сформировать форму корзиночек, слегка сделать проколы вилочкой, выпекать ~10 мин при 180 С. Вытаскиваем с духовки и добавляем в корзиночки нашу начинкуна глаз🔸пастообразный творог🔸подсластитель по вкусу🔸украшение: ягодыСмешиваем тщательно творог, подслащиваем, заливаем в готовые корзиночки, сверху украшаем ягодами и в духовку ~ на 25 мин при 180 СПриятного аппетита)