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Язык "Пане" - болгарская кухня 16 Дек 2011 14:53



Я уже писала, что в Болгарии язык готовят разными способами. Сегодня хочу представить один из самых распространенных и всеми любимых способов приготовления этого удивительно вкусного деликатеса.

Язык "Пане" или попросту говоря - язык в панировке. Элементарное, но очень вкусное блюдо.



Нам понадобится:

Язык / телячий, говяжий или свиной/

Яйцо

мука

соль

щепотка чабера

щепотка черного перца

щепотка паприки





Язык сварить до готовности в соленой воде, можно добавить в бульон луковицу, лавровый лист, перец горошком. Остудить и снять кожицу







Нарезать дольками толщиной приблизительно 1 см







Яйцо разбить вилкой, добавить специи





В широкую тарелку насыпать муку и немного посолить и перемешать

Теперь обваливаем кусок языка в муке





в яйце





и опять в муке







Поджариваем с двух сторон в разогретом масле







Все!!!!! Можно угощаться!!!!!







Приятного аппетита!!!!! Я уже писала, что в Болгарии язык готовят разными способами. Сегодня хочу представить один из самых распространенных и всеми любимых способов приготовления этого удивительно вкусного деликатеса.Язык "Пане" или попросту говоря - язык в панировке. Элементарное, но очень вкусное блюдо.Нам понадобится:Язык / телячий, говяжий или свиной/Яйцомукасольщепотка чаберащепотка черного перцащепотка паприкиЯзык сварить до готовности в соленой воде, можно добавить в бульон луковицу, лавровый лист, перец горошком. Остудить и снять кожицуНарезать дольками толщиной приблизительно 1 смЯйцо разбить вилкой, добавить специиВ широкую тарелку насыпать муку и немного посолить и перемешатьТеперь обваливаем кусок языка в мукев яйцеи опять в мукеПоджариваем с двух сторон в разогретом маслеВсе!!!!!Можно угощаться!!!!!Приятного аппетита!!!!!

16 Дек 2011 15:02

Это должно быть очень вкусно С приправками, с панировкой

Слов нет Теперь я к тебе пойду собираться

Спасибо, Мариш, соблазнила МАРИШКА ну дождаласьЭто должно быть очень вкусноС приправками, с панировкойСлов нетТеперь я к тебе пойду собиратьсяСпасибо, Мариш, соблазнила

16 Дек 2011 15:09 LeDi WaDa писал(а): МАРИШКА ну дождалась



Лерок, специально для тебя торопилась выставить!!!!!

LeDi WaDa писал(а): Это должно быть очень вкусно С приправками, с панировкой

Действительно ОООООчень вкусно получается!!!!

LeDi WaDa писал(а): Слов нет Теперь я к тебе пойду собираться

Уже жду!!!!!!

Цыганский оркестр специально приглашу по такому случаю!!!!!!!

LeDi WaDa писал(а): Спасибо, Мариш, соблазнила

Тебе спасибо!!!!! Мое солнышко, что заглянула и оценила!!!!!! Лерок, специально для тебя торопилась выставить!!!!!Действительно ОООООчень вкусно получается!!!!Уже жду!!!!!!Цыганский оркестр специально приглашу по такому случаю!!!!!!!Тебе спасибо!!!!! Мое солнышко, что заглянула и оценила!!!!!!

16 Дек 2011 15:54 , могу только представить как это вкусно!!! Спасибо огромное за интересную идею приготовления блюда с языком! Мариша, рецепт замечательный, могу только представить как это вкусно!!!Спасибо огромное за интересную идею приготовления блюда с языком!

16 Дек 2011 16:08 Semolinka

Вика!!!!!! Очень рада что заглянула ко мне в темку!!!!!!!

Semolinka писал(а): Мариша, рецепт замечательный , могу только представить как это вкусно!!!

Спасибо тебе огромное за комплимент!!!!!! Действительно, очень вкусно получается!!!!!

Semolinka писал(а): Спасибо огромное за интересную идею приготовления блюда с языком!

На огромное здоровье!!!!! Буду надеяться, что воспользуешься рецептом!!!!! Вика!!!!!! Очень рада что заглянула ко мне в темку!!!!!!!Спасибо тебе огромное за комплимент!!!!!! Действительно, очень вкусно получается!!!!!На огромное здоровье!!!!!Буду надеяться, что воспользуешься рецептом!!!!!

16 Дек 2011 16:28 Отдышалась вроде

MamaMarinka писал(а): Лерок, специально для тебя торопилась выставить!!!!!

Спасибо, дорогая подружка

MamaMarinka писал(а): Уже жду!!!!!!



Цыганский оркестр специально приглашу по такому случаю!!!!!!!

Давай, а мы под него петь и нашу русскую пить будем и языком закусывать

MamaMarinka писал(а): Тебе спасибо!!!!! Мое солнышко, что заглянула и оценила!!!!!!

Никогда не пройду мимо Отдышалась вродеСпасибо, дорогая подружкаДавай, а мы под него петь и нашу русскую пить будеми языком закусыватьНикогда не пройду мимо

16 Дек 2011 16:38 LeDi WaDa писал(а): Отдышалась вроде



я еще улыбаюсь



LeDi WaDa писал(а): Спасибо, дорогая подружка



LeDi WaDa писал(а): Давай, а мы под него петь и нашу русскую пить будем

Нееее, мы немного ракийки для сугреву, а потом язычок с красным домашним винцом!!!



LeDi WaDa писал(а): Никогда не пройду мимо

Спасибо дорогулечка!!!!!! я еще улыбаюсьНееее, мы немного ракийки для сугреву, а потом язычок с красным домашним винцом!!!Спасибо дорогулечка!!!!!!

16 Дек 2011 16:53 Маришка.спасибо за идею.мои мужчины обожают язык.в воскресенье приготовлю.

16 Дек 2011 16:57 MamaMarinka писал(а): я еще улыбаюсь

А я до вечера, наверное, улыбаться ещё буду

MamaMarinka писал(а): Нееее, мы немного ракийки для сугреву, а потом язычок с красным домашним винцом!!!

Ну тогда я арак до кучи ещё прихвачу А я до вечера, наверное, улыбаться ещё будуНу тогда я арак до кучи ещё прихвачу

16 Дек 2011 17:16 кот Нафаня

Леночка, спасибо что не прошла мимо!!!!!!

кот Нафаня писал(а): Маришка.спасибо за идею.мои мужчины обожают язык.в воскресенье приготовлю

Буду безумно рада если воспользуешься рецептом!!!!!!! Уверена что понравится!!!!! Буду ждать с впечатлениями!!!!!



LeDi WaDa писал(а): А я до вечера, наверное, улыбаться ещё буду

Я тоже Веселый денек выдался!!!!

LeDi WaDa писал(а): Ну тогда я арак до кучи ещё прихвачу

Супер!!!!!!! Гулять так гулять!!!!!!

Леночка, спасибо что не прошла мимо!!!!!!Буду безумно рада если воспользуешься рецептом!!!!!!!Уверена что понравится!!!!!Буду ждать с впечатлениями!!!!!Я тожеВеселый денек выдался!!!!Супер!!!!!!!Гулять так гулять!!!!!!

16 Дек 2011 19:04 А я обычно язык просто варю! Теперь попробую так! Ой, как вкусно!А я обычно язык просто варю! Теперь попробую так!

16 Дек 2011 19:16 Как я люблю язык,а в таком испонении- воообще слюнки потекли

16 Дек 2011 20:14 Забираю, моя мелочь очень уважает язык, хотя мясо не жалуют.

Спасибо Маришенька, какую вкуснятинку ты принеслаЗабираю, моя мелочь очень уважает язык, хотя мясо не жалуют.Спасибо

16 Дек 2011 22:01 представляю какая вкуснятина Мариш,спасибо мммммм...представляю какая вкуснятинаМариш,спасибо

16 Дек 2011 22:13 Я никогда отварной язык не жарила Ели либо отварной, либо заливное из языка

а у тебя просто вкусняшка ммм.. ммм...Маришка какая вкуснотаЯ никогда отварной язык не жарилаЕли либо отварной, либо заливное из языкаа у тебя просто вкусняшка ммм..

17 Дек 2011 0:14 Марти , Леночка, Рада тебя видеть!!!!!

Марти писал(а): Ой, как вкусно! А я обычно язык просто варю! Теперь попробую так!

Спасибо что оценила!!!! Обязательно попробуй, очень вкусно получается!!!!



Матяна

Татьяна, спасибо что заглянули на язычок!!!!

Матяна писал(а): Как я люблю язык,а в таком исполнении- воообще слюнки потекли

Я тоже его просто обожаю!!!!! В таком варианте действительно очень вкусно получается!!!



Julia & Ko

Юленька!!!!!

Как же я рада тебя видеть!!!!!

Julia & Ko писал(а): Маришенька, какую вкуснятинку ты принесла Забираю, моя мелочь очень уважает язык, хотя мясо не жалуют.



Спасибо

Мои тоже именно в этом исполнении его очень любят Попробуй обязательно, уверена, что не разочаруешься !!!!!



marina42

Маришка!!!! Солнышко!!! Рада тебя видеть!!!!

marina42 писал(а): мммммм... представляю какая вкуснятина Мариш,спасибо

На огромное здоровье, теска!!!!



античная роза

Иришка!!!! Милая моя!!! Спасибо что не прошла мимо!!!

античная роза писал(а): ммм...Маришка какая вкуснота Я никогда отварной язык не жарила

А я до приезда в Болгарию тоже

античная роза писал(а): Ели либо отварной, либо заливное из языка

Вот и я так же выросла на заливном и отварном. А тут оказалось тааакое разнообразие!!!! Да и таааак вкусно!!!! античная роза писал(а): а у тебя просто вкусняшка ммм..

Спасибо дорогая!!!! Надеюсь что попробуешь!!!!! , Леночка, Рада тебя видеть!!!!!Спасибо что оценила!!!!Обязательно попробуй, очень вкусно получается!!!!Татьяна, спасибо что заглянули на язычок!!!!Я тоже его просто обожаю!!!!!В таком варианте действительно очень вкусно получается!!!Юленька!!!!!Как же я рада тебя видеть!!!!!Мои тоже именно в этом исполнении его очень любятПопробуй обязательно, уверена, что не разочаруешься!!!!!Маришка!!!! Солнышко!!! Рада тебя видеть!!!!На огромное здоровье, теска!!!!Иришка!!!! Милая моя!!! Спасибо что не прошла мимо!!!А я до приезда в Болгарию тожеВот и я так же выросла на заливном и отварном. А тут оказалось тааакое разнообразие!!!!Да и таааак вкусно!!!!Спасибо дорогая!!!!Надеюсь что попробуешь!!!!!

17 Дек 2011 0:54 Марина , я бы назвала это блюдо по-другому - "Язык проглотишь" , я бы назвала это блюдо по-другому - "Язык проглотишь"

17 Дек 2011 1:09 Bastilda

Яночка!!!! Как же я рада что не прошла мимо и заглянула на язычок!!!!

Bastilda писал(а): Марина, я бы назвала это блюдо по-другому - "Язык проглотишь"

Интересная интерпретация!!!! Мне очень понравилось!!!!

Спасибо за комплимент и оценку!!!! Яночка!!!! Как же я рада что не прошла мимо и заглянула на язычок!!!!Интересная интерпретация!!!! Мне очень понравилось!!!!Спасибо за комплимент и оценку!!!!

17 Дек 2011 14:40 Простой а представляю как вкусноооооо Непременно приготовлю как только найду язык, люблю его и все рецепты с ним Спасибо за рецепт Марина, какой рецепт слов нетПростой а представляю как вкуснооооооНепременно приготовлю как только найду язык, люблю егои все рецепты с нимСпасибо за рецепт

17 Дек 2011 15:13 Pearls

Иришка, как же я рада тебя видеть!!!!!

Спасибо что зашла!!!!!

Pearls писал(а): Марина, какой рецепт слов нет Простой а представляю как вкусноооооо

Спасибо тебе за комплимент!!!!! Действительно очень вкусно получается!!!!!

Pearls писал(а): Непременно приготовлю как только найду язык, люблю его и все рецепты с ним Спасибо за рецепт

На огромное здоровье, моя хорошая!!!!! Буду безумно рада если воспользуешься рецептом!!!!!

Буду ждать с впечатлениями!!!! Иришка, как же я рада тебя видеть!!!!!Спасибо что зашла!!!!!Спасибо тебе за комплимент!!!!!Действительно очень вкусно получается!!!!!На огромное здоровье, моя хорошая!!!!!Буду безумно рада если воспользуешься рецептом!!!!!Буду ждать с впечатлениями!!!!

17 Дек 2011 23:05 Ой,Мариночка,наконец то новый рецептик,как я полюбила твою кухню,я тоже всегда делала только заливной язык,теперь попробую такой вариант,Спасибки!!

17 Дек 2011 23:40 Беся

Иришка, рада тебя видеть!!!!

Я таааак по вам всем соскучилась!!!!

Беся писал(а): Ой,Мариночка,наконец то новый рецептик,как я полюбила твою кухню,

Спасибо, солнышко!!!! мне так приятно!!!!!

Беся писал(а): я тоже всегда делала только заливной язык,теперь попробую такой вариант,Спасибки!!

Буду очень рада если воспользуешься рецептом!!!!

На огромное здоровье, моя хорошая!!!!! Иришка, рада тебя видеть!!!!Я таааак по вам всем соскучилась!!!!Спасибо, солнышко!!!! мне так приятно!!!!!Буду очень рада если воспользуешься рецептом!!!!На огромное здоровье, моя хорошая!!!!!

18 Дек 2011 10:46 MamaMarinka

Попробуй в кляре сделать, тоже очень даже ничего! Я кляр на пиве делаю , вчера вечером даже отбивные делала в кляре. Сочные получаются.

С возвращением тебя в родные пенаты! Попробуй в кляре сделать, тоже очень даже ничего! Я кляр на пиве делаю , вчера вечером даже отбивные делала в кляре. Сочные получаются.С возвращением тебя в родные пенаты!

18 Дек 2011 11:45 Мариночка, как у тебя всё здесь вкусненько и весело. Твои рецепты всегда вызывают положительные эмоции. Забираю рецептик с удовольствием. Всем форумчанкам новых рецептов и успехов в новом году!