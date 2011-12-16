Язык «Пане» - болгарская кухня

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|Автор
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16 Дек 2011 14:53
Я уже писала, что в Болгарии язык готовят разными способами. Сегодня хочу представить один из самых распространенных и всеми любимых способов приготовления этого удивительно вкусного деликатеса.
Язык "Пане" или попросту говоря - язык в панировке. Элементарное, но очень вкусное блюдо.
Нам понадобится:
Язык / телячий, говяжий или свиной/
Яйцо
мука
соль
щепотка чабера
щепотка черного перца
щепотка паприки
Язык сварить до готовности в соленой воде, можно добавить в бульон луковицу, лавровый лист, перец горошком. Остудить и снять кожицу
Нарезать дольками толщиной приблизительно 1 см
Яйцо разбить вилкой, добавить специи
В широкую тарелку насыпать муку и немного посолить и перемешать
Теперь обваливаем кусок языка в муке
в яйце
и опять в муке
Поджариваем с двух сторон в разогретом масле
Все!!!!! Можно угощаться!!!!!
Приятного аппетита!!!!!
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MamaMarinka
48 лет
Болгария/Варна/
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16 Дек 2011 15:02
МАРИШКА ну дождалась
Это должно быть очень вкусно С приправками, с панировкой
Слов нет Теперь я к тебе пойду собираться
Спасибо, Мариш, соблазнила
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LeDi WaDa
49 лет
-Москва-Ливан-
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16 Дек 2011 15:09
Лерок, специально для тебя торопилась выставить!!!!!
Действительно ОООООчень вкусно получается!!!!
Уже жду!!!!!!
Цыганский оркестр специально приглашу по такому случаю!!!!!!!
Тебе спасибо!!!!! Мое солнышко, что заглянула и оценила!!!!!!
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MamaMarinka
48 лет
Болгария/Варна/
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16 Дек 2011 15:54
Мариша, рецепт замечательный , могу только представить как это вкусно!!! Спасибо огромное за интересную идею приготовления блюда с языком!
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Semolinka
Украина
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16 Дек 2011 16:08
Semolinka
Вика!!!!!! Очень рада что заглянула ко мне в темку!!!!!!!
Спасибо тебе огромное за комплимент!!!!!! Действительно, очень вкусно получается!!!!!
На огромное здоровье!!!!! Буду надеяться, что воспользуешься рецептом!!!!!
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MamaMarinka
48 лет
Болгария/Варна/
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16 Дек 2011 16:28
Отдышалась вроде
Спасибо, дорогая подружка
Давай, а мы под него петь и нашу русскую пить будем и языком закусывать
Никогда не пройду мимо
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LeDi WaDa
49 лет
-Москва-Ливан-
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16 Дек 2011 16:38
я еще улыбаюсь
Нееее, мы немного ракийки для сугреву, а потом язычок с красным домашним винцом!!!
Спасибо дорогулечка!!!!!!
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MamaMarinka
48 лет
Болгария/Варна/
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16 Дек 2011 16:53
Маришка.спасибо за идею.мои мужчины обожают язык.в воскресенье приготовлю.
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кот Нафаня
Москва
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16 Дек 2011 16:57
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LeDi WaDa
49 лет
-Москва-Ливан-
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16 Дек 2011 17:16
кот Нафаня
Леночка, спасибо что не прошла мимо!!!!!!
Буду безумно рада если воспользуешься рецептом!!!!!!! Уверена что понравится!!!!! Буду ждать с впечатлениями!!!!!
Я тоже Веселый денек выдался!!!!
Супер!!!!!!! Гулять так гулять!!!!!!
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MamaMarinka
48 лет
Болгария/Варна/
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16 Дек 2011 19:04
Ой, как вкусно! А я обычно язык просто варю! Теперь попробую так!
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Марти
52 года
Казахстан Джамбул - Тараз
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16 Дек 2011 19:16
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Матяна
63 года
Єдина Країна
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16 Дек 2011 20:14
Маришенька, какую вкуснятинку ты принесла Забираю, моя мелочь очень уважает язык, хотя мясо не жалуют.
Спасибо
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Julia & Ko
Санкт-Петербург
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16 Дек 2011 22:01
мммммм... представляю какая вкуснятина Мариш,спасибо
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marina42
42 года
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16 Дек 2011 22:13
ммм...Маришка какая вкуснота Я никогда отварной язык не жарила Ели либо отварной, либо заливное из языка
а у тебя просто вкусняшка ммм..
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античная роза
44 года
Раменское Московская обл.
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17 Дек 2011 0:14
Марти, Леночка, Рада тебя видеть!!!!!
Спасибо что оценила!!!! Обязательно попробуй, очень вкусно получается!!!!
Матяна
Татьяна, спасибо что заглянули на язычок!!!!
Я тоже его просто обожаю!!!!! В таком варианте действительно очень вкусно получается!!!
Julia & Ko
Юленька!!!!!
Как же я рада тебя видеть!!!!!
Мои тоже именно в этом исполнении его очень любят Попробуй обязательно, уверена, что не разочаруешься !!!!!
marina42
Маришка!!!! Солнышко!!! Рада тебя видеть!!!!
На огромное здоровье, теска!!!!
античная роза
Иришка!!!! Милая моя!!! Спасибо что не прошла мимо!!!
А я до приезда в Болгарию тоже
Вот и я так же выросла на заливном и отварном. А тут оказалось тааакое разнообразие!!!! Да и таааак вкусно!!!!
Спасибо дорогая!!!! Надеюсь что попробуешь!!!!!
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MamaMarinka
48 лет
Болгария/Варна/
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17 Дек 2011 0:54
Марина, я бы назвала это блюдо по-другому - "Язык проглотишь"
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Bastilda
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17 Дек 2011 1:09
Bastilda
Яночка!!!! Как же я рада что не прошла мимо и заглянула на язычок!!!!
Интересная интерпретация!!!! Мне очень понравилось!!!!
Спасибо за комплимент и оценку!!!!
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MamaMarinka
48 лет
Болгария/Варна/
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17 Дек 2011 14:40
Марина, какой рецепт слов нет Простой а представляю как вкусноооооо Непременно приготовлю как только найду язык, люблю его и все рецепты с ним Спасибо за рецепт
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Pearls
Полтава
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17 Дек 2011 15:13
Pearls
Иришка, как же я рада тебя видеть!!!!!
Спасибо что зашла!!!!!
Спасибо тебе за комплимент!!!!! Действительно очень вкусно получается!!!!!
На огромное здоровье, моя хорошая!!!!! Буду безумно рада если воспользуешься рецептом!!!!!
Буду ждать с впечатлениями!!!!
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MamaMarinka
48 лет
Болгария/Варна/
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17 Дек 2011 23:05
Ой,Мариночка,наконец то новый рецептик,как я полюбила твою кухню,я тоже всегда делала только заливной язык,теперь попробую такой вариант,Спасибки!!
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Беся
50 лет
Московская обл.
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17 Дек 2011 23:40
Беся
Иришка, рада тебя видеть!!!!
Я таааак по вам всем соскучилась!!!!
Спасибо, солнышко!!!! мне так приятно!!!!!
Буду очень рада если воспользуешься рецептом!!!!
На огромное здоровье, моя хорошая!!!!!
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MamaMarinka
48 лет
Болгария/Варна/
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18 Дек 2011 10:46
MamaMarinka
Попробуй в кляре сделать, тоже очень даже ничего! Я кляр на пиве делаю , вчера вечером даже отбивные делала в кляре. Сочные получаются.
С возвращением тебя в родные пенаты!
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irinaf
64 года
Болгария
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18 Дек 2011 11:45
Мариночка, как у тебя всё здесь вкусненько и весело. Твои рецепты всегда вызывают положительные эмоции. Забираю рецептик с удовольствием. Всем форумчанкам новых рецептов и успехов в новом году!
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tetjasofi
Казахстан
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18 Дек 2011 14:22
irinaf
Иришка, приветик моя хорошая!!!!!
Супер идея!!!!! Обязательно попробую. Я кляр на пиве только для мидий делаю , а все остальное панирую.
Спасибо дорогая!!!!
Я ооочень скучала!!!!!!
tetjasofi
Софачка, милая моя!!!!! Как же я рада тебя видеть!!!!!!
Спасибо милая за теплые слова!!!!! Мне таааак приятно!!!!!
Буду надеяться что воспользуешься, ведь действительно, очень вкусно получается!!!!
Спасибо ОГРОМНОЕ за пожелания!!!! И тебя с наступающими праздниками!!!!!!
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MamaMarinka
48 лет
Болгария/Варна/