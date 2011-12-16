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Язык «Пане» - болгарская кухня

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Язык "Пане" - болгарская кухня
16 Дек 2011 14:53
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Фото


Я уже писала, что в Болгарии язык готовят разными способами. Сегодня хочу представить один из самых распространенных и всеми любимых способов приготовления этого удивительно вкусного деликатеса.
Язык "Пане" или попросту говоря - язык в панировке. Элементарное, но очень вкусное блюдо.

Нам понадобится:
Язык / телячий, говяжий или свиной/
Яйцо
мука
соль
щепотка чабера
щепотка черного перца
щепотка паприки


Язык сварить до готовности в соленой воде, можно добавить в бульон луковицу, лавровый лист, перец горошком. Остудить и снять кожицу



Нарезать дольками толщиной приблизительно 1 см



Яйцо разбить вилкой, добавить специи


В широкую тарелку насыпать муку и немного посолить и перемешать
Теперь обваливаем кусок языка в муке


в яйце


и опять в муке



Поджариваем с двух сторон в разогретом масле



Все!!!!! dance2 Можно угощаться!!!!! nyam2

Фото


Приятного аппетита!!!!! Romashki
MamaMarinka

Марина

48 лет
Болгария/Варна/

MamaMarinkaМои рецепты
 
16 Дек 2011 15:02
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МАРИШКА ну дождалась Yahoo!
Это должно быть очень вкусно nyam2 nyam2 С приправками, с панировкой nyam2 good2
Слов нет good Теперь я к тебе пойду собираться pooh_birth_day
Спасибо, Мариш, соблазнила girl_in_love nyam2 friends
LeDi WaDa

Валерия

49 лет
-Москва-Ливан-

LeDi WaDaМои рецепты
 
16 Дек 2011 15:09
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LeDi WaDa писал(а):
МАРИШКА ну дождалась

girl_in_love air_kiss air_kiss air_kiss air_kiss
Лерок, специально для тебя торопилась выставить!!!!! friends
LeDi WaDa писал(а):
Это должно быть очень вкусно С приправками, с панировкой

Действительно ОООООчень вкусно получается!!!! nyam2 good2
LeDi WaDa писал(а):
Слов нет Теперь я к тебе пойду собираться

Уже жду!!!!!! Romashki Yahoo! Yahoo! Yahoo! Yahoo! Yahoo! Yahoo!
Цыганский оркестр специально приглашу по такому случаю!!!!!!! Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer Yahoo! Yahoo! Yahoo! Yahoo! Yahoo! Yahoo!
LeDi WaDa писал(а):
Спасибо, Мариш, соблазнила

Тебе спасибо!!!!! Мое солнышко, что заглянула и оценила!!!!!! give_heart give_heart give_heart give_heart give_heart
MamaMarinka

Марина

48 лет
Болгария/Варна/

MamaMarinkaМои рецепты
 
16 Дек 2011 15:54
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Мариша, рецепт замечательный good2 good2 good2 , могу только представить как это вкусно!!! nyam2 nyam2 nyam2 Спасибо огромное за интересную идею приготовления блюда с языком! Rose Rose Rose
Semolinka

Вика


Украина

SemolinkaМои рецепты
 
16 Дек 2011 16:08
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Semolinka
Вика!!!!!! Очень рада что заглянула ко мне в темку!!!!!!! girl_in_love girl_in_love girl_in_love girl_in_love
Semolinka писал(а):
Мариша, рецепт замечательный , могу только представить как это вкусно!!!

Спасибо тебе огромное за комплимент!!!!!! Действительно, очень вкусно получается!!!!! good2 nyam2
Semolinka писал(а):
Спасибо огромное за интересную идею приготовления блюда с языком!

На огромное здоровье!!!!! girl_in_love Буду надеяться, что воспользуешься рецептом!!!!! girl_bye
MamaMarinka

Марина

48 лет
Болгария/Варна/

MamaMarinkaМои рецепты
 
16 Дек 2011 16:28
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heat Отдышалась вроде Wink
MamaMarinka писал(а):
Лерок, специально для тебя торопилась выставить!!!!!

Спасибо, дорогая подружка girl_in_love girl_in_love girl_in_love
MamaMarinka писал(а):
Уже жду!!!!!!

Цыганский оркестр специально приглашу по такому случаю!!!!!!!

Давай, а мы под него петь и нашу русскую пить будем russian girl_haha и языком закусывать dance2 Drinks or Beer Drinks or Beer
MamaMarinka писал(а):
Тебе спасибо!!!!! Мое солнышко, что заглянула и оценила!!!!!!

Никогда не пройду мимо girl_in_love girl_in_love air_kiss air_kiss
LeDi WaDa

Валерия

49 лет
-Москва-Ливан-

LeDi WaDaМои рецепты
 
16 Дек 2011 16:38
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LeDi WaDa писал(а):
Отдышалась вроде

Wink girl_haha girl_haha girl_haha girl_haha
я еще улыбаюсь girl_haha

LeDi WaDa писал(а):
Спасибо, дорогая подружка

air_kiss air_kiss air_kiss air_kiss air_kiss air_kiss air_kiss give_heart give_heart give_heart give_heart give_heart
LeDi WaDa писал(а):
Давай, а мы под него петь и нашу русскую пить будем

Нееее, мы немного ракийки для сугреву, а потом язычок с красным домашним винцом!!! good2 nyam2 friends

LeDi WaDa писал(а):
Никогда не пройду мимо

Спасибо дорогулечка!!!!!! air_kiss air_kiss air_kiss air_kiss air_kiss air_kiss girl_in_love girl_in_love girl_in_love girl_in_love girl_in_love girl_in_love girl_in_love girl_in_love
MamaMarinka

Марина

48 лет
Болгария/Варна/

MamaMarinkaМои рецепты
 
16 Дек 2011 16:53
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Маришка.спасибо за идею.мои мужчины обожают язык.в воскресенье приготовлю. Romashki
кот Нафаня

Елена


Москва

кот НафаняМои рецепты
 
16 Дек 2011 16:57
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MamaMarinka писал(а):
я еще улыбаюсь

А я до вечера, наверное, улыбаться ещё буду girl_haha girl_haha girl_haha
MamaMarinka писал(а):
Нееее, мы немного ракийки для сугреву, а потом язычок с красным домашним винцом!!!

Ну тогда я арак до кучи ещё прихвачу
LeDi WaDa

Валерия

49 лет
-Москва-Ливан-

LeDi WaDaМои рецепты
 
16 Дек 2011 17:16
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кот Нафаня
Леночка, спасибо что не прошла мимо!!!!!! give_heart
кот Нафаня писал(а):
Маришка.спасибо за идею.мои мужчины обожают язык.в воскресенье приготовлю

Буду безумно рада если воспользуешься рецептом!!!!!!! girl_in_love Уверена что понравится!!!!! girl_bye Буду ждать с впечатлениями!!!!! girl_in_love

LeDi WaDa писал(а):
А я до вечера, наверное, улыбаться ещё буду

friends girl_haha Я тоже girl_haha girl_haha girl_haha Веселый денек выдался!!!! friends
LeDi WaDa писал(а):
Ну тогда я арак до кучи ещё прихвачу

Yahoo! Супер!!!!!!! Yahoo! Гулять так гулять!!!!!! Yahoo!
MamaMarinka

Марина

48 лет
Болгария/Варна/

MamaMarinkaМои рецепты
 
16 Дек 2011 19:04
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Ой, как вкусно! nyam2 А я обычно язык просто варю! Теперь попробую так! dance2
Марти

Елена

52 года
Казахстан Джамбул - Тараз

МартиМои рецепты
 
16 Дек 2011 19:16
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Как я люблю язык,а в таком испонении- воообще слюнки потекли
Матяна

Татьяна

63 года
Єдина Країна

МатянаМои рецепты
 
16 Дек 2011 20:14
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Маришенька, какую вкуснятинку ты принесла nyam2 nyam2 nyam2 good good good Забираю, моя мелочь очень уважает язык, хотя мясо не жалуют.
Спасибо Rose Rose Rose
Julia & Ko

Юлия


Санкт-Петербург

Julia & KoМои рецепты
 
16 Дек 2011 22:01
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мммммм... nyam2 nyam2 nyam2 представляю какая вкуснятина good2 good2 good2 Мариш,спасибо give_heart sharik sharik sharik
marina42

Марина

42 года


marina42Мои рецепты
 
16 Дек 2011 22:13
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ммм...Маришка какая вкуснота nyam2 nyam2 nyam2 Я никогда отварной язык не жарила wacko1 Ели либо отварной, либо заливное из языка Smile
а у тебя просто вкусняшка ммм.. nyam2 nyam2 nyam2
античная роза

Ирина

44 года
Раменское Московская обл.

античная розаМои рецепты
 
17 Дек 2011 0:14
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Марти, Леночка, Рада тебя видеть!!!!! give_heart
Марти писал(а):
Ой, как вкусно! А я обычно язык просто варю! Теперь попробую так!

Спасибо что оценила!!!! girl_in_love Обязательно попробуй, очень вкусно получается!!!! nyam2 good2

Матяна
Татьяна, спасибо что заглянули на язычок!!!! give_heart girl_in_love air_kiss air_kiss air_kiss air_kiss
Матяна писал(а):
Как я люблю язык,а в таком исполнении- воообще слюнки потекли

Я тоже его просто обожаю!!!!! nyam2 В таком варианте действительно очень вкусно получается!!! nyam2

Julia & Ko
Юленька!!!!! air_kiss air_kiss air_kiss
Как же я рада тебя видеть!!!!! give_heart
Julia & Ko писал(а):
Маришенька, какую вкуснятинку ты принесла Забираю, моя мелочь очень уважает язык, хотя мясо не жалуют.

Спасибо

Мои тоже именно в этом исполнении его очень любят Wink Попробуй обязательно, уверена, что не разочаруешься girl_bye !!!!!

marina42
Маришка!!!! Солнышко!!! Рада тебя видеть!!!! girl_in_love
marina42 писал(а):
мммммм... представляю какая вкуснятина Мариш,спасибо

На огромное здоровье, теска!!!! girl_in_love girl_in_love girl_in_love girl_in_love girl_in_love

античная роза
Иришка!!!! Милая моя!!! Спасибо что не прошла мимо!!! give_heart
античная роза писал(а):
ммм...Маришка какая вкуснота Я никогда отварной язык не жарила

friends А я до приезда в Болгарию тоже Wink
античная роза писал(а):
Ели либо отварной, либо заливное из языка

Вот и я так же выросла на заливном и отварном. А тут оказалось тааакое разнообразие!!!! girl_bye girl_in_love Да и таааак вкусно!!!! nyam2
античная роза писал(а):
а у тебя просто вкусняшка ммм..

Спасибо дорогая!!!! girl_in_love Надеюсь что попробуешь!!!!! girl_bye
MamaMarinka

Марина

48 лет
Болгария/Варна/

MamaMarinkaМои рецепты
 
17 Дек 2011 0:54
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Марина, я бы назвала это блюдо по-другому - "Язык проглотишь" wacko1 wacko1 wacko1 good2
Bastilda

Яна




BastildaМои рецепты
 
17 Дек 2011 1:09
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Bastilda
Яночка!!!! Как же я рада что не прошла мимо и заглянула на язычок!!!! girl_in_love
Bastilda писал(а):
Марина, я бы назвала это блюдо по-другому - "Язык проглотишь"

girl_haha Интересная интерпретация!!!! Мне очень понравилось!!!! girl_bye
Спасибо за комплимент и оценку!!!! give_heart
MamaMarinka

Марина

48 лет
Болгария/Варна/

MamaMarinkaМои рецепты
 
17 Дек 2011 14:40
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Марина, какой рецепт слов нет girl_in_love girl_in_love girl_in_love Простой а представляю как вкусноооооо nyam2 nyam2 nyam2 Непременно приготовлю как только найду язык, люблю его nyam2 и все рецепты с ним nyam2 nyam2 nyam2 Спасибо за рецепт Romashki Romashki Romashki
Pearls

Ириша


Полтава

PearlsМои рецепты
 
17 Дек 2011 15:13
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Pearls
Иришка, как же я рада тебя видеть!!!!! give_heart give_heart give_heart give_heart give_heart
Спасибо что зашла!!!!! girl_in_love
Pearls писал(а):
Марина, какой рецепт слов нет Простой а представляю как вкусноооооо

Спасибо тебе за комплимент!!!!! give_heart Действительно очень вкусно получается!!!!! good2 nyam2
Pearls писал(а):
Непременно приготовлю как только найду язык, люблю его и все рецепты с ним Спасибо за рецепт

girl_bye На огромное здоровье, моя хорошая!!!!! girl_in_love Буду безумно рада если воспользуешься рецептом!!!!! give_heart
Буду ждать с впечатлениями!!!! girl_bye
MamaMarinka

Марина

48 лет
Болгария/Варна/

MamaMarinkaМои рецепты
 
17 Дек 2011 23:05
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Ой,Мариночка,наконец то новый рецептик,как я полюбила твою кухню,я тоже всегда делала только заливной язык,теперь попробую такой вариант,Спасибки!!
Беся

Ирина

50 лет
Московская обл.

БесяМои рецепты
 
17 Дек 2011 23:40
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Беся
Иришка, рада тебя видеть!!!! give_heart give_heart give_heart
Я таааак по вам всем соскучилась!!!! give_heart give_heart give_heart give_heart give_heart
Беся писал(а):
Ой,Мариночка,наконец то новый рецептик,как я полюбила твою кухню,

Спасибо, солнышко!!!! мне так приятно!!!!! give_heart give_heart give_heart give_heart girl_in_love girl_in_love girl_in_love girl_in_love girl_in_love girl_in_love
Беся писал(а):
я тоже всегда делала только заливной язык,теперь попробую такой вариант,Спасибки!!

Буду очень рада если воспользуешься рецептом!!!! girl_in_love girl_in_love girl_in_love girl_in_love
На огромное здоровье, моя хорошая!!!!! give_heart
MamaMarinka

Марина

48 лет
Болгария/Варна/

MamaMarinkaМои рецепты
 
18 Дек 2011 10:46
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MamaMarinka
Попробуй в кляре сделать, тоже очень даже ничего! Я кляр на пиве делаю , вчера вечером даже отбивные делала в кляре. Сочные получаются.
С возвращением тебя в родные пенаты! girl_in_love morning1
irinaf

Ирина

64 года
Болгария

irinafМои рецепты
 
18 Дек 2011 11:45
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Мариночка, как у тебя всё здесь вкусненько и весело. Твои рецепты всегда вызывают положительные эмоции. Забираю рецептик с удовольствием. Всем форумчанкам новых рецептов и успехов в новом году! friends New Year Tree New Year gifts
tetjasofi

София


Казахстан

tetjasofiМои рецепты
 
18 Дек 2011 14:22
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irinaf
Иришка, приветик моя хорошая!!!!! give_heart give_heart
irinaf писал(а):
Попробуй в кляре сделать, тоже очень даже ничего! Я кляр на пиве делаю , вчера вечером даже отбивные делала в кляре. Сочные получаются.

air_kiss good2 Супер идея!!!!! Обязательно попробую. Я кляр на пиве только для мидий делаю nyam2 , а все остальное панирую.

irinaf писал(а):
С возвращением тебя в родные пенаты!

Спасибо дорогая!!!! air_kiss air_kiss air_kiss
Я ооочень скучала!!!!!! give_heart

tetjasofi
Софачка, милая моя!!!!! Как же я рада тебя видеть!!!!!! give_heart give_heart give_heart give_heart air_kiss air_kiss air_kiss air_kiss air_kiss
tetjasofi писал(а):
Мариночка, как у тебя всё здесь вкусненько и весело. Твои рецепты всегда вызывают положительные эмоции.

Спасибо милая за теплые слова!!!!! Мне таааак приятно!!!!! give_heart give_heart give_heart give_heart
tetjasofi писал(а):
Забираю рецептик с удовольствием

Буду надеяться что воспользуешься, ведь действительно, очень вкусно получается!!!! nyam2 good2
tetjasofi писал(а):
Всем форумчанкам новых рецептов и успехов в новом году!

Спасибо ОГРОМНОЕ за пожелания!!!! И тебя с наступающими праздниками!!!!!! New Year Snegurochka New Year Tree
MamaMarinka

Марина

48 лет
Болгария/Варна/

MamaMarinkaМои рецепты
Язык «Пане» - болгарская кухня
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