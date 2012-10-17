Диетическое галетное печенье (Мария)
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17 Окт 2012 23:28
Рецепт взят тут
Печенье абсолютно идентично по вкусу магазинному галетному печенью типа "крокет", "зоологическое", "Мария". Вкус детства, однозначно! Печется очень легко и быстро, тесто не-липучее (сама не люблю раскатывать )
Состав:
1 самое маленькое яйцо (можно взять пол-яйца)
1.5 столовых ложки сахара
1 столовая ложка растительного масла без запаха
1 столовая ложка молока
около 250 мл муки (я брала муку пшеничную 2-го сорта)
0.25 ч.л. соды
(я добавила щепотку ванили)
Рецепт очень простой и быстрый:
Соду смешать с мукой.
Яйцо смешать с сахаром, добавить растительное масло, молоко, все размешать до однородного состояния, затем добавить муку, смешанную с содой.
Должно получиться крутое не липнущее к рукам тесто. Тесто раскатать как можно тоньше ( в идеале - толщиной 1 мм), вырезать формочкой печенюшки, наколоть их вилкой и выпекать в разогретой до 220°С духовке около 3-5 минут (до светло-золотистого цвета). Получается легкое хрустящее печенье. Если диета позволяет, на этапе замешивания теста его можно ароматизировать: на выбор - корицей, цедрой или соком лимона ( или апельсина).
Диетические уточнения и дополения: если не переносите желток, кладите в тесто только белок, не переносите сахар или соду - не кладите их вообще, не нравится еще какой-то из компонентов - белок, растительное масло, молоко - не кладите его, а заменяйте аналогичным количеством воды. Это печенье вообще можно готовить только из муки и воды. Правда в результате получится маца, но зато храниться она может вечно
Кстати, для большей диетичности, свежеиспеченное галетное печенье лучше есть на следующий день.
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arnare
Украина, г. Пирятин
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18 Окт 2012 0:45
"Марию" люблю !!! Попробую эти печеньки обязательно !!!
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blirise
49 лет
Эстония
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18 Окт 2012 1:52
Дашенька, замечательное печенье! Скажи пожалуйста, а соду ты не гасила?А если не гасила, то она в печеньках не слышна?
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graNATKA
55 лет
Днепропетровск
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18 Окт 2012 2:37
Дашенька, отличное печенье! Простое и вкусное! Спасибо!
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Dellamisa
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18 Окт 2012 10:19
попробую испечь для ребенка, хотя не знаю какое печенье "Мария" на вкус
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Маркиза
Nataliya
40 лет
USA-Ukraine
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18 Окт 2012 10:59
Супер! Давно кто-то на форуме галеты просил! Спасибо, Даша!
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*Elisha*
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18 Окт 2012 17:00
Дашенька, замечательно! Люблю "Марию", а домашнее - оно вкуснее
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julia1341
52 года
Новосибирск
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18 Окт 2012 17:41
Обязательно испробую . Только с сахарозаменителем . Благодарю Вас А можно муку брать ржаную или кукурузную, вперемешку с обычной?
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Рябкова
26 лет
UA, Kahovka-city
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18 Окт 2012 22:40
Ириш, и я любила, пока состав не прочитала Теперь сама пеку.
Наташа, не гасила. Насчет второго вопроса ничего сказать не могу, т.к. соду в выпечке не ощущаю Если боишься, не клади вообще, но раскатай как можно тоньше и почаще наколи вилкой. У Ириши есть отличный рецепт "хлебцов" - там соды нет, и это их никак не портит
И диетичное. Не в плане каллорийности, конечно))
Да никакое, в общем. С ванилькой - будет пахнуть ванилью, с сахаром или фруктозой - будет сладкое. Ваще такое печенье именно детям и рекомендуют, т.к. оно наименее вредное в плане аллергии.
Значит этот кто-то дождался))) Угощайся, Элиночка!
Печенье «Мария»: мука в/с, сахар-песок, маргарин, молоко сгущенное с сахаром, меланж, инвертный сироп, пудра ванильная, соль, разрыхлители (сода, углеаммонийная соль).
Ржаную точно можно, насчет кукурузной сомневаюсь. Только это уже будет не "Мария". На сайте, кстати, есть отличные ржаные хлебцы от Ирочки blirise и мое любимое ароматнейшее кукурузное печенье от Любочки Dellamisa, рекомендую.
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arnare
Украина, г. Пирятин
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18 Окт 2012 22:48
Все так , и я любила РАНЬШЕ, уже давно не покупаем печенье.
Ой и я теперь сама напеку такого вкусненького печеньица !!!
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blirise
49 лет
Эстония
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18 Окт 2012 23:50
Спасибо! Уже напекла взяла всего 50 грамм ржаной муки . Вот осталось только 3 печеньки . Фоткать не стала . Домашние быстро "приговорили " печенюшки . Спасибо вам за рецептик! В сл. раз напеку и сфоткаю сразу же
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Рябкова
26 лет
UA, Kahovka-city
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20 Окт 2012 4:15
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Dellamisa
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20 Окт 2012 17:17
Сегодня делали с ребенком это печенье. Очень вкусное получипось! Разлетается на ура! И намного вкуснее магазинного. Спасибо большое за рецепт! Теперь будем частенько печь эту вкуснятину. И причем в двойных объемах.
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sharlota_83
37 лет
Украина
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20 Окт 2012 18:22
Здорово, что всем понравилось!
Гы)) Люба не может не внести свои коррективы :
И это - прекрасно!
Ну, еще бы. С шоколадом-то, да с сиропчиком
От фотки аж веет отнюдь не пресными ароматами
Я рада, что мой перепост пригодился. Кушайте на здоровье.
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arnare
Украина, г. Пирятин
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21 Окт 2012 2:27
Ну ты же сама писала, что их МОЖНО вносить!
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Dellamisa
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21 Окт 2012 3:40
Можно подумать, без этого приглашения ты бы ни за что не решилась на эксперименты
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arnare
Украина, г. Пирятин
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21 Окт 2012 3:54
Ну раз было дано добро, то я решила оттянуться по полной!!!
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Dellamisa
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21 Окт 2012 21:44
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Наталия О.
Рязань
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21 Окт 2012 23:19
Наташа, печеньки - супер!!!
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arnare
Украина, г. Пирятин
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22 Окт 2012 3:14
Наталия О.
Наташенька, какая прелесть! Такие профессиональные ровненькие печеньки!
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Dellamisa
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23 Окт 2012 20:49
Спасибо, девочки! У вас печенюшки ничуть не хуже! Просто посмотрела на Дашино фото, и решила, что тоже сделаю рельефный край, как на магазинном простом печенье.
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Наталия О.
Рязань
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24 Окт 2012 3:43
Вот! Именно так оно и выглядит! Не отличишь от магазинного! Супер!
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Dellamisa
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25 Окт 2012 21:36
arnare
Великолепное печенье!
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Имбирь
46 лет
Сибирь
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28 Окт 2012 20:44
ой, это слишком щедрая оценка
Ну все равно приятно)))
Я думаю, оно по вкусу еще магазинному фору даст)))
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arnare
Украина, г. Пирятин
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19 Ноя 2012 15:07
Даша, несу вам очередное огромное спасибо!!! Печеньки - огонь!!!
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Irishgirl
34 года
Беларусь-Австралия