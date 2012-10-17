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Диетическое галетное печенье (Мария)

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Диетическое галетное печенье (Мария)
17 Окт 2012 23:28
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Рецепт взят тут
Фото

Печенье абсолютно идентично по вкусу магазинному галетному печенью типа "крокет", "зоологическое", "Мария". Вкус детства, однозначно! Печется очень легко и быстро, тесто не-липучее (сама не люблю раскатывать Embarassed )

Состав:
1 самое маленькое яйцо (можно взять пол-яйца)
1.5 столовых ложки сахара
1 столовая ложка растительного масла без запаха
1 столовая ложка молока
около 250 мл муки (я брала муку пшеничную 2-го сорта)
0.25 ч.л. соды
(я добавила щепотку ванили)

Рецепт очень простой и быстрый:
Соду смешать с мукой.
Яйцо смешать с сахаром, добавить растительное масло, молоко, все размешать до однородного состояния, затем добавить муку, смешанную с содой.
Должно получиться крутое не липнущее к рукам тесто. Тесто раскатать как можно тоньше ( в идеале - толщиной 1 мм), вырезать формочкой печенюшки, наколоть их вилкой и выпекать в разогретой до 220°С духовке около 3-5 минут (до светло-золотистого цвета). Получается легкое хрустящее печенье. Если диета позволяет, на этапе замешивания теста его можно ароматизировать: на выбор - корицей, цедрой или соком лимона ( или апельсина).
Диетические уточнения и дополения: если не переносите желток, кладите в тесто только белок, не переносите сахар или соду - не кладите их вообще, не нравится еще какой-то из компонентов - белок, растительное масло, молоко - не кладите его, а заменяйте аналогичным количеством воды. Это печенье вообще можно готовить только из муки и воды. Правда в результате получится маца, но зато храниться она может вечно Smile
Кстати, для большей диетичности, свежеиспеченное галетное печенье лучше есть на следующий день.
arnare

Дарья


Украина, г. Пирятин

arnareМои рецепты
 
18 Окт 2012 0:45
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"Марию" люблю nyam2 nyam2 nyam2 !!! Попробую эти печеньки обязательно girl_claping girl_claping girl_claping !!!
blirise

Ирина

49 лет
Эстония

bliriseМои рецепты
 
18 Окт 2012 1:52
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Дашенька, замечательное печенье! good2 Скажи пожалуйста, а соду ты не гасила?А если не гасила, то она в печеньках не слышна? Rose Rose Rose
graNATKA

Наталья

55 лет
Днепропетровск

graNATKAМои рецепты
 
18 Окт 2012 2:37
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Дашенька, отличное печенье! good2 Простое и вкусное! good2 Спасибо! give_heart give_heart give_heart
Dellamisa





DellamisaМои рецепты
 
18 Окт 2012 10:19
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попробую испечь для ребенка, хотя не знаю какое печенье "Мария" на вкус Romashki
Маркиза

Nataliya

40 лет
USA-Ukraine

МаркизаМои рецепты
 
18 Окт 2012 10:59
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Супер! girl_claping Давно кто-то на форуме галеты просил! Спасибо, Даша! Romashki Romashki Romashki
*Elisha*

Элина




*Elisha*Мои рецепты
 
18 Окт 2012 17:00
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Дашенька, замечательно! good Люблю "Марию", а домашнее - оно вкуснее nyam2
julia1341

Юлия

52 года
Новосибирск

julia1341Мои рецепты
 
18 Окт 2012 17:41
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Обязательно испробую . Только с сахарозаменителем . Благодарю Вас nyam2 good good good Rose Rose Rose А можно муку брать ржаную или кукурузную, вперемешку с обычной?
Рябкова

Таня

26 лет
UA, Kahovka-city

РябковаМои рецепты
 
18 Окт 2012 22:40
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blirise писал(а):
"Марию" люблю !!! Попробую эти печеньки обязательно !!!

Ириш, и я любила, пока состав не прочитала wacko1 Теперь сама пеку.
graNATKA писал(а):
Дашенька, замечательное печенье! Скажи пожалуйста, а соду ты не гасила?А если не гасила, то она в печеньках не слышна?

Наташа, не гасила. Насчет второго вопроса ничего сказать не могу, т.к. соду в выпечке не ощущаю unknown Если боишься, не клади вообще, но раскатай как можно тоньше и почаще наколи вилкой. У Ириши есть отличный рецепт "хлебцов" - там соды нет, и это их никак не портит nyam2
Dellamisa писал(а):
Дашенька, отличное печенье! Простое и вкусное! Спасибо!

И диетичное. Не в плане каллорийности, конечно))
Маркиза писал(а):
попробую испечь для ребенка, хотя не знаю какое печенье "Мария" на вкус

Да никакое, в общем. С ванилькой - будет пахнуть ванилью, с сахаром или фруктозой - будет сладкое. Ваще такое печенье именно детям и рекомендуют, т.к. оно наименее вредное в плане аллергии.
*Elisha* писал(а):
Супер! Давно кто-то на форуме галеты просил! Спасибо, Даша!

Значит этот кто-то дождался))) Угощайся, Элиночка! Romashki
julia1341 писал(а):
Дашенька, замечательно! Люблю "Марию", а домашнее - оно вкуснее
Ага. И безопаснее. Вот примерный состав магазинного:
Печенье «Мария»: мука в/с, сахар-песок, маргарин, молоко сгущенное с сахаром, меланж, инвертный сироп, пудра ванильная, соль, разрыхлители (сода, углеаммонийная соль).
Рябкова писал(а):
Обязательно испробую . Только с сахарозаменителем . Благодарю Вас А можно муку брать ржаную или кукурузную, вперемешку с обычной?

Ржаную точно можно, насчет кукурузной сомневаюсь. Только это уже будет не "Мария". На сайте, кстати, есть отличные ржаные хлебцы от Ирочки blirise и мое любимое ароматнейшее кукурузное печенье от Любочки Dellamisa, рекомендую.
arnare

Дарья


Украина, г. Пирятин

arnareМои рецепты
 
18 Окт 2012 22:48
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arnare писал(а):
Ириш, и я любила, пока состав не прочитала

Все так friends , и я любила РАНЬШЕ, уже давно не покупаем печенье.
arnare писал(а):
Теперь сама пеку

Ой и я теперь сама напеку такого вкусненького печеньица dance2 girl_claping Yahoo! !!!
blirise

Ирина

49 лет
Эстония

bliriseМои рецепты
 
18 Окт 2012 23:50
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Спасибо! Уже напекла взяла всего 50 грамм ржаной муки . Вот осталось только 3 печеньки . Фоткать не стала . Домашние быстро "приговорили " печенюшки . verygood Спасибо вам за рецептик! Rose В сл. раз напеку и сфоткаю сразу же greeting
Рябкова

Таня

26 лет
UA, Kahovka-city

РябковаМои рецепты
 
20 Окт 2012 4:15
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Дашенька, испекла я печенье! Yahoo! Yahoo! Yahoo!
Ну, следуя твоим рекомендациям "исключить всё" girl_haha girl_haha girl_haha В общем, мой состав:
1 ст цельной муки
1/4 ст. воды
щепотка разрыхлителя
2 ст.л. мятного сиропа Embarassed
кусочек горькой шоколадки покрошила girl_haha girl_haha girl_haha
Фото

Даш, спасибо тебе огромное!!! give_heart give_heart give_heart Это ТО, что нужно!!! good2 Не ожидала, что будет ТАК вкусно!!! girl_claping girl_claping girl_claping
Dellamisa





DellamisaМои рецепты
 
20 Окт 2012 17:17
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Сегодня делали с ребенком это печенье. Очень вкусное получипось! good Разлетается на ура! И намного вкуснее магазинного. Спасибо большое за рецепт! Теперь будем частенько печь эту вкуснятину. И причем в двойных объемах.
sharlota_83

Ольга

37 лет
Украина

sharlota_83Мои рецепты
 
20 Окт 2012 18:22
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Рябкова писал(а):
Спасибо! Уже напекла взяла всего 50 грамм ржаной муки .
Ух ты, какая скорость! Yahoo!
Рябкова писал(а):
Фоткать не стала . Домашние быстро "приговорили " печенюшки . Спасибо вам за рецептик!

Здорово, что всем понравилось! girl_claping
Dellamisa писал(а):
Дашенька, испекла я печенье!
Ну, следуя твоим рекомендациям "исключить всё" В общем, мой состав:
1 ст цельной муки
1/4 ст. воды
щепотка разрыхлителя
2 ст.л. мятного сиропа
кусочек горькой шоколадки покрошила

Гы)) Люба не может не внести свои коррективы : mocking
И это - прекрасно! girl_claping girl_in_love
Dellamisa писал(а):
Даш, спасибо тебе огромное!!! Это ТО, что нужно!!! Не ожидала, что будет ТАК вкусно!!!

Ну, еще бы. С шоколадом-то, да с сиропчиком nyam2
От фотки аж веет отнюдь не пресными ароматами girl_in_love
sharlota_83 писал(а):
Сегодня делали с ребенком это печенье. Очень вкусное получипось! Разлетается на ура! И намного вкуснее магазинного. Спасибо большое за рецепт! Теперь будем частенько печь эту вкуснятину. И причем в двойных объемах.

Я рада, что мой перепост пригодился. girl_claping Кушайте на здоровье. Romashki
arnare

Дарья


Украина, г. Пирятин

arnareМои рецепты
 
21 Окт 2012 2:27
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arnare писал(а):
Гы)) Люба не может не внести свои коррективы :
И это - прекрасно!

girl_haha girl_haha girl_haha friends Ну ты же сама писала, что их МОЖНО вносить! Wink Wink Wink

arnare писал(а):
Ну, еще бы. С шоколадом-то, да с сиропчиком
От фотки аж веет отнюдь не пресными ароматами

friends air_kiss air_kiss air_kiss
Dellamisa





DellamisaМои рецепты
 
21 Окт 2012 3:40
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Dellamisa писал(а):
Ну ты же сама писала, что их МОЖНО вносить!

Можно подумать, без этого приглашения ты бы ни за что не решилась на эксперименты rofl
arnare

Дарья


Украина, г. Пирятин

arnareМои рецепты
 
21 Окт 2012 3:54
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arnare писал(а):
Можно подумать, без этого приглашения ты бы ни за что не решилась на эксперименты

girl_haha girl_haha girl_haha good2 Ну раз было дано добро, то я решила оттянуться по полной!!! Yahoo! Yahoo! Yahoo!
Dellamisa





DellamisaМои рецепты
 
21 Окт 2012 21:44
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Даша, большое спасибо за рецепт диетических печенек! Они очень вкусные ! good nyam2 girl_claping good2

Фото
Наталия О.

Наталия


Рязань

Наталия О.Мои рецепты
 
21 Окт 2012 23:19
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Наталия О. писал(а):
Даша, большое спасибо за рецепт диетических печенек! Они очень вкусные !

Наташа, печеньки - супер!!! good2 girl_claping
arnare

Дарья


Украина, г. Пирятин

arnareМои рецепты
 
22 Окт 2012 3:14
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Наталия О.
Наташенька, какая прелесть! good2 girl_in_love Такие профессиональные ровненькие печеньки! good2
Dellamisa





DellamisaМои рецепты
 
23 Окт 2012 20:49
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arnare писал(а):
Наташа, печеньки - супер!!!

Dellamisa писал(а):
Наташенька, какая прелесть!


Спасибо, девочки! friends girl_in_love Rose У вас печенюшки ничуть не хуже! Просто посмотрела на Дашино фото, и решила, что тоже сделаю рельефный край, как на магазинном простом печенье. good friends Romashki
Наталия О.

Наталия


Рязань

Наталия О.Мои рецепты
 
24 Окт 2012 3:43
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Наталия О. писал(а):
как на магазинном

Вот! Именно так оно и выглядит! good2 Не отличишь от магазинного! Супер! good2
Dellamisa





DellamisaМои рецепты
 
25 Окт 2012 21:36
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arnare
Великолепное печенье! good good good good
Имбирь

Ольга

46 лет
Сибирь

ИмбирьМои рецепты
 
28 Окт 2012 20:44
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Имбирь писал(а):
arnare
Великолепное печенье!

ой, это слишком щедрая оценка Embarassed
Ну все равно приятно))) Romashki
Dellamisa писал(а):
Не отличишь от магазинного! Супер!

Я думаю, оно по вкусу еще магазинному фору даст))) nyam2
arnare

Дарья


Украина, г. Пирятин

arnareМои рецепты
 
19 Ноя 2012 15:07
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Даша, несу вам очередное огромное спасибо!!! Печеньки - огонь!!!
Irishgirl

Надя

34 года
Беларусь-Австралия

IrishgirlМои рецепты
Диетическое галетное печенье (Мария)
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Форумы SAY7 » Кулинарные рецепты » Выпечка сладкая

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