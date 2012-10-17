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Диетическое галетное печенье (Мария) 17 Окт 2012 23:28



Печенье абсолютно идентично по вкусу магазинному галетному печенью типа "крокет", "зоологическое", "Мария". Вкус детства, однозначно! Печется очень легко и быстро, тесто не-липучее (сама не люблю раскатывать )



Состав:

1 самое маленькое яйцо (можно взять пол-яйца)

1.5 столовых ложки сахара

1 столовая ложка растительного масла без запаха

1 столовая ложка молока

около 250 мл муки (я брала муку пшеничную 2-го сорта)

0.25 ч.л. соды

(я добавила щепотку ванили)



Рецепт очень простой и быстрый:

Соду смешать с мукой.

Яйцо смешать с сахаром, добавить растительное масло, молоко, все размешать до однородного состояния, затем добавить муку, смешанную с содой.

Должно получиться крутое не липнущее к рукам тесто. Тесто раскатать как можно тоньше ( в идеале - толщиной 1 мм), вырезать формочкой печенюшки, наколоть их вилкой и выпекать в разогретой до 220°С духовке около 3-5 минут (до светло-золотистого цвета). Получается легкое хрустящее печенье. Если диета позволяет, на этапе замешивания теста его можно ароматизировать: на выбор - корицей, цедрой или соком лимона ( или апельсина).



Кстати, для большей диетичности, свежеиспеченное галетное печенье лучше есть на следующий день. Диетические уточнения и дополения: если не переносите желток, кладите в тесто только белок, не переносите сахар или соду - не кладите их вообще, не нравится еще какой-то из компонентов - белок, растительное масло, молоко - не кладите его, а заменяйте аналогичным количеством воды. Это печенье вообще можно готовить только из муки и воды. Правда в результате получится маца, но зато храниться она может вечноКстати, для большей диетичности, свежеиспеченное галетное печенье лучше есть на следующий день. Рецепт взят тут Печенье абсолютно идентично по вкусу магазинному галетному печенью типа "крокет", "зоологическое", "Мария". Вкус детства, однозначно! Печется очень легко и быстро, тесто не-липучее (сама не люблю раскатыватьСостав:1 самое маленькое яйцо (можно взять пол-яйца)1.5 столовых ложки сахара1 столовая ложка растительного масла без запаха1 столовая ложка молокаоколо 250 мл муки (я брала муку пшеничную 2-го сорта)0.25 ч.л. соды(я добавила щепотку ванили)Рецепт очень простой и быстрый:Соду смешать с мукой.Яйцо смешать с сахаром, добавить растительное масло, молоко, все размешать до однородного состояния, затем добавить муку, смешанную с содой.Должно получиться крутое не липнущее к рукам тесто. Тесто раскатать как можно тоньше ( в идеале - толщиной 1 мм), вырезать формочкой печенюшки, наколоть их вилкой и выпекать в разогретой до 220°С духовке около 3-5 минут (до светло-золотистого цвета). Получается легкое хрустящее печенье. Если диета позволяет, на этапе замешивания теста его можно ароматизировать: на выбор - корицей, цедрой или соком лимона ( или апельсина).

18 Окт 2012 0:45 !!! Попробую эти печеньки обязательно !!! "Марию" люблю!!! Попробую эти печеньки обязательно!!!

18 Окт 2012 1:52 Скажи пожалуйста, а соду ты не гасила?А если не гасила, то она в печеньках не слышна? Дашенька, замечательное печенье!Скажи пожалуйста, а соду ты не гасила?А если не гасила, то она в печеньках не слышна?

18 Окт 2012 2:37 Простое и вкусное! Спасибо! Дашенька, отличное печенье!Простое и вкусное!Спасибо!

18 Окт 2012 10:19 попробую испечь для ребенка, хотя не знаю какое печенье "Мария" на вкус

18 Окт 2012 10:59 Давно кто-то на форуме галеты просил! Спасибо, Даша! Супер!Давно кто-то на форуме галеты просил! Спасибо, Даша!

18 Окт 2012 17:00 Люблю "Марию", а домашнее - оно вкуснее Дашенька, замечательно!Люблю "Марию", а домашнее - оно вкуснее

18 Окт 2012 17:41 А можно муку брать ржаную или кукурузную, вперемешку с обычной? Обязательно испробую . Только с сахарозаменителем . Благодарю ВасА можно муку брать ржаную или кукурузную, вперемешку с обычной?

18 Окт 2012 22:40 blirise писал(а): "Марию" люблю !!! Попробую эти печеньки обязательно !!!

Ириш, и я любила, пока состав не прочитала Теперь сама пеку. graNATKA писал(а): Дашенька, замечательное печенье! Скажи пожалуйста, а соду ты не гасила?А если не гасила, то она в печеньках не слышна?

Наташа, не гасила. Насчет второго вопроса ничего сказать не могу, т.к. соду в выпечке не ощущаю Если боишься, не клади вообще, но раскатай как можно тоньше и почаще наколи вилкой. У Ириши есть отличный рецепт Dellamisa писал(а): Дашенька, отличное печенье! Простое и вкусное! Спасибо!

И диетичное. Не в плане каллорийности, конечно))

Маркиза писал(а): попробую испечь для ребенка, хотя не знаю какое печенье "Мария" на вкус

Да никакое, в общем. С ванилькой - будет пахнуть ванилью, с сахаром или фруктозой - будет сладкое. Ваще такое печенье именно детям и рекомендуют, т.к. оно наименее вредное в плане аллергии. *Elisha* писал(а): Супер! Давно кто-то на форуме галеты просил! Спасибо, Даша!

Значит этот кто-то дождался))) Угощайся, Элиночка! julia1341 писал(а): Дашенька, замечательно! Люблю "Марию", а домашнее - оно вкуснее Ага. И безопаснее. Вот примерный состав магазинного:

Печенье «Мария»: мука в/с, сахар-песок, маргарин, молоко сгущенное с сахаром, меланж, инвертный сироп, пудра ванильная, соль, разрыхлители (сода, углеаммонийная соль).

Рябкова писал(а): Обязательно испробую . Только с сахарозаменителем . Благодарю Вас А можно муку брать ржаную или кукурузную, вперемешку с обычной?



Ржаную точно можно, насчет кукурузной сомневаюсь. Только это уже будет не "Мария". На сайте, кстати, есть отличные blirise и мое любимое ароматнейшее Dellamisa , рекомендую. Ириш, и я любила, пока состав не прочиталаТеперь сама пеку.Наташа, не гасила. Насчет второго вопроса ничего сказать не могу, т.к. соду в выпечке не ощущаюЕсли боишься, не клади вообще, но раскатай как можно тоньше и почаще наколи вилкой. У Ириши есть отличный рецепт "хлебцов" - там соды нет, и это их никак не портитИ диетичное. Не в плане каллорийности, конечно))Да никакое, в общем. С ванилькой - будет пахнуть ванилью, с сахаром или фруктозой - будет сладкое. Ваще такое печенье именно детям и рекомендуют, т.к. оно наименее вредное в плане аллергии.Значит этот кто-то дождался))) Угощайся, Элиночка!Ага. И безопаснее. Вот примерный состав магазинного:Ржаную точно можно, насчет кукурузной сомневаюсь. Только это уже будет не "Мария". На сайте, кстати, есть отличные ржаные хлебцы от Ирочкии мое любимое ароматнейшее кукурузное печенье от Любочки, рекомендую.

18 Окт 2012 22:48 arnare писал(а): Ириш, и я любила, пока состав не прочитала

Все так , и я любила РАНЬШЕ, уже давно не покупаем печенье.

arnare писал(а): Теперь сама пеку

Ой и я теперь сама напеку такого вкусненького печеньица !!! Все так, и я любила РАНЬШЕ, уже давно не покупаем печенье.Ой и я теперь сама напеку такого вкусненького печеньица!!!

18 Окт 2012 23:50 Спасибо вам за рецептик! В сл. раз напеку и сфоткаю сразу же Спасибо! Уже напекла взяла всего 50 грамм ржаной муки . Вот осталось только 3 печеньки . Фоткать не стала . Домашние быстро "приговорили " печенюшки .Спасибо вам за рецептик!В сл. раз напеку и сфоткаю сразу же

20 Окт 2012 4:15

Ну, следуя твоим рекомендациям "исключить всё" В общем, мой состав:

1 ст цельной муки

1/4 ст. воды

щепотка разрыхлителя

2 ст.л. мятного сиропа

кусочек горькой шоколадки покрошила



Даш, спасибо тебе огромное!!! Это ТО, что нужно!!! Не ожидала, что будет ТАК вкусно!!! Дашенька, испекла я печенье!Ну, следуя твоим рекомендациям "исключить всё"В общем, мой состав:1 ст цельной муки1/4 ст. водыщепотка разрыхлителя2 ст.л. мятного сиропакусочек горькой шоколадки покрошилаДаш, спасибо тебе огромное!!!Это ТО, что нужно!!!Не ожидала, что будет ТАК вкусно!!!

20 Окт 2012 17:17 Разлетается на ура! И намного вкуснее магазинного. Спасибо большое за рецепт! Теперь будем частенько печь эту вкуснятину. И причем в двойных объемах. Сегодня делали с ребенком это печенье. Очень вкусное получипось!Разлетается на ура! И намного вкуснее магазинного. Спасибо большое за рецепт! Теперь будем частенько печь эту вкуснятину. И причем в двойных объемах.

20 Окт 2012 18:22 Рябкова писал(а): Спасибо! Уже напекла взяла всего 50 грамм ржаной муки . Ух ты, какая скорость!

Рябкова писал(а): Фоткать не стала . Домашние быстро "приговорили " печенюшки . Спасибо вам за рецептик!

Здорово, что всем понравилось!

Dellamisa писал(а): Дашенька, испекла я печенье!

Ну, следуя твоим рекомендациям "исключить всё" В общем, мой состав:

1 ст цельной муки

1/4 ст. воды

щепотка разрыхлителя

2 ст.л. мятного сиропа

кусочек горькой шоколадки покрошила

Гы)) Люба не может не внести свои коррективы :

И это - прекрасно!

Dellamisa писал(а): Даш, спасибо тебе огромное!!! Это ТО, что нужно!!! Не ожидала, что будет ТАК вкусно!!!

Ну, еще бы. С шоколадом-то, да с сиропчиком

От фотки аж веет отнюдь не пресными ароматами

sharlota_83 писал(а): Сегодня делали с ребенком это печенье. Очень вкусное получипось! Разлетается на ура! И намного вкуснее магазинного. Спасибо большое за рецепт! Теперь будем частенько печь эту вкуснятину. И причем в двойных объемах.

Я рада, что мой перепост пригодился. Кушайте на здоровье. Ух ты, какая скорость!Здорово, что всем понравилось!Гы)) Люба не может не внести свои коррективы :И это - прекрасно!Ну, еще бы. С шоколадом-то, да с сиропчикомОт фотки аж веет отнюдь не пресными ароматамиЯ рада, что мой перепост пригодился.Кушайте на здоровье.

21 Окт 2012 2:27 arnare писал(а): Гы)) Люба не может не внести свои коррективы :

И это - прекрасно!

Ну ты же сама писала, что их МОЖНО вносить!



arnare писал(а): Ну, еще бы. С шоколадом-то, да с сиропчиком

От фотки аж веет отнюдь не пресными ароматами

Ну ты же сама писала, что их МОЖНО вносить!

21 Окт 2012 3:40 Dellamisa писал(а): Ну ты же сама писала, что их МОЖНО вносить!

Можно подумать, без этого приглашения ты бы ни за что не решилась на эксперименты Можно подумать, без этого приглашения ты бы ни за что не решилась на эксперименты

21 Окт 2012 3:54 arnare писал(а): Можно подумать, без этого приглашения ты бы ни за что не решилась на эксперименты

Ну раз было дано добро, то я решила оттянуться по полной!!! Ну раз было дано добро, то я решила оттянуться по полной!!!

21 Окт 2012 21:44



Даша, большое спасибо за рецепт диетических печенек! Они очень вкусные !

21 Окт 2012 23:19 Наталия О. писал(а): Даша, большое спасибо за рецепт диетических печенек! Они очень вкусные !

Наташа, печеньки - супер!!! Наташа, печеньки - супер!!!

22 Окт 2012 3:14 Наталия О.

Наташенька, какая прелесть! Такие профессиональные ровненькие печеньки! Наташенька, какая прелесть!Такие профессиональные ровненькие печеньки!

23 Окт 2012 20:49 arnare писал(а): Наташа, печеньки - супер!!!

Dellamisa писал(а): Наташенька, какая прелесть!



Спасибо, девочки! У вас печенюшки ничуть не хуже! Просто посмотрела на Дашино фото, и решила, что тоже сделаю рельефный край, как на магазинном простом печенье. Спасибо, девочки!У вас печенюшки ничуть не хуже! Просто посмотрела на Дашино фото, и решила, что тоже сделаю рельефный край, как на магазинном простом печенье.

24 Окт 2012 3:43 Наталия О. писал(а): как на магазинном

Вот! Именно так оно и выглядит! Не отличишь от магазинного! Супер! Вот! Именно так оно и выглядит!Не отличишь от магазинного! Супер!

25 Окт 2012 21:36 arnare

Великолепное печенье! Великолепное печенье!

28 Окт 2012 20:44 Имбирь писал(а): arnare

Великолепное печенье!

ой, это слишком щедрая оценка

Ну все равно приятно))) Dellamisa писал(а): Не отличишь от магазинного! Супер!

Я думаю, оно по вкусу еще магазинному фору даст))) ой, это слишком щедрая оценкаНу все равно приятно)))Я думаю, оно по вкусу еще магазинному фору даст)))