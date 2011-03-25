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Пирог из дрожжевого теста с творогом и клубникой(другими яго 25 Мар 2011 2:10





































600-700 гр муки(зависит от муки(+ - 60-80 гр)

2,5 ч.л сухих дрожжей

2 яица(последнее время кладу одно)

100 гр маргарина или сливочного масла

3 ст.л растительного масла

не полный стакан сахара

300 мл молока

желток для смазки



Творожная начинка.

250 гр творога(можно пастообразного)

1 яицо

4-5 ст.ложек сахара

ваниль

3 ст.л сметаны



хорошенько взбиваем в блендере



если делаем с яблоками,их нарезаем кубиками и тушим немного на сковороде с сахаром и сливочным маслом и кладем сверху творожной начинки

можно добавить изюм



если с клубникой,моем,сушим и выкладываем сверху творога



в теплом молоке разводим дрожжи с ложкой муки и ложкой сахара,оставляем на 15 минут

в чашку присеиваем муку,но не всю

кладем яица,сахар,растопленный маргарин и вливаем дрожжи

начинаем замешивать тесто,постепенно всыпая остальную муку и тут же наливаем растительное масло

продолжаем вымешивать до элластичности и отставания от рук

ставим в теплое место на час-полтора











после этого раскатываем круг или овал

(оставляем чуточку теста длоя украшения и полосочек),переносим на притивень







из теста скатываем толстенький жгутик и кладем по краю,чтобы удержать начинку

или сплести косичку

выкладываем творожную массу,сверху клубнику(фрукты) и украшаем полосочками или фигурками











выпекаем в разогретой духовке,180 гр около 40 минут













Пирог из дрожжевого теста с творогом и клубникой(другими ягодами)600-700 гр муки(зависит от муки(+ - 60-80 гр)2,5 ч.л сухих дрожжей2 яица(последнее время кладу одно)100 гр маргарина или сливочного масла3 ст.л растительного маслане полный стакан сахара300 мл молокажелток для смазкиТворожная начинка.250 гр творога(можно пастообразного)1 яицо4-5 ст.ложек сахараваниль3 ст.л сметаныхорошенько взбиваем в блендереесли делаем с яблоками,их нарезаем кубиками и тушим немного на сковороде с сахаром и сливочным маслом и кладем сверху творожной начинкиможно добавить изюмесли с клубникой,моем,сушим и выкладываем сверху творогав теплом молоке разводим дрожжи с ложкой муки и ложкой сахара,оставляем на 15 минутв чашку присеиваем муку,но не всюкладем яица,сахар,растопленный маргарин и вливаем дрожжиначинаем замешивать тесто,постепенно всыпая остальную муку и тут же наливаем растительное маслопродолжаем вымешивать до элластичности и отставания от рукставим в теплое место на час-полторапосле этого раскатываем круг или овал(оставляем чуточку теста длоя украшения и полосочек),переносим на притивеньиз теста скатываем толстенький жгутик и кладем по краю,чтобы удержать начинкуили сплести косичкувыкладываем творожную массу,сверху клубнику(фрукты) и украшаем полосочками или фигуркамивыпекаем в разогретой духовке,180 гр около 40 минут

25 Мар 2011 2:25

Наталья, огромное спасибо за рецепт !!! Какая КРАСОТААААААААААА........................... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Наталья,огромное спасибо за рецепт !!!

25 Мар 2011 9:56 Пироги

25 Мар 2011 11:01 Рецепт у меня уже в закладках, спасибо! Наташа, замечательный пирог!Рецепт у меня уже в закладках,спасибо!

25 Мар 2011 11:33 Классный пирожок!!!!

25 Мар 2011 11:51 nata69

наташа очень красиво и вкусно, спасибо наташа очень красиво и вкусно, спасибо

25 Мар 2011 12:42 Вот сегодня я такой пирожок и испеку!!!! Как раз ломала голову в поисках чего-нибудь вкусненького на выходные,хотелось именно с творогом,но не банальную ватрушку.

25 Мар 2011 12:47 nata69



Наташенька пирожок и все твои пирожки просто супер и красотаааааа И еще очень аппетитные так и хочется приготовить ты Умничка

А с творожком мы очень любим И с яблочками и вишней пирожок и все твои пирожки просто супер и красотааааааИ еще очень аппетитные так и хочется приготовить ты УмничкаА с творожком мы очень любимИ с яблочками и вишней

25 Мар 2011 15:54 Так и хочется кусочек прихватить и наслаждаться его вкусом!!!

Спасибо!!! Рецепт в закладочках!!! Наташа, очень красивый пирог и очень аппетитный!!!Так и хочется кусочек прихватить и наслаждаться его вкусом!!!Спасибо!!!Рецепт в закладочках!!!

25 Мар 2011 17:54 Irina Haas

natalj

Ланита

Katrin03

elenusca

Наташа1976

СвеTл@нк@

Багира-Манго

девочки и вам спасибо,что заглянули!



СвеTл@нк@ писал(а): пирожок и все твои пирожки просто супер и красотаааааа И еще очень аппетитные так и хочется приготовить ты Умничка

Светочка,спасибо тебе. Я сама творожная фанатка. девочки и вам спасибо,что заглянули!Светочка,спасибо тебе.Я сама творожная фанатка.

25 Мар 2011 21:46 Рецепт в закладках Очень аппетитноРецепт в закладках

25 Мар 2011 21:59 творог я не люблю, но пирог в твоём исполнении c удовольствием отведала бы!!!

Так, что тебе , браво!!!





Наташа, как красиво,творог я не люблю,но пирог в твоём исполнении c удовольствием отведала бы!!!Так, что тебе , браво!!!

25 Мар 2011 22:16 Наташа, как всегда

26 Мар 2011 0:57

Рецептик с удовольствием утащила! Обалденный пирог!!!!Рецептик с удовольствием утащила!

26 Мар 2011 4:07 Светлана_77

fatimadg

Малгося

девоньки,спа-си-бо!!!



fatimadg писал(а): но пирог в твоём исполнении c удовольствием отведала бы!!!



Айнур,а я бы с удовольствием тебя угостила бы девоньки,спа-си-бо!!!Айнур,а я бы с удовольствием тебя угостила бы

30 Мар 2011 22:53 nata69



Спасибо, Натуся, за пирожок !

Вкусненький необычайно !









Нашлись такие вот, сушеные фиговинки, правда не

помню, как называются, но вкусные.

Спасибо, Натуся, за пирожок !Вкусненький необычайно !Нашлись такие вот, сушеные фиговинки, правда непомню, как называются, но вкусные.

31 Мар 2011 2:36 Маркизко

Сашенька,супер,какой он у тебя красавчик!

И как здорово ты придумала с цукатами,в каждую дырочку вставить,смотрится классно.

Неимоверно красиво получилось,так и хочется кусочек отломить.

Спасибо за чудесную фотографию и отчетик. Сашенька,супер,какой он у тебя красавчик!И как здорово ты придумала с цукатами,в каждую дырочку вставить,смотрится классно.Неимоверно красиво получилось,так и хочется кусочек отломить.Спасибо за чудесную фотографию и отчетик.

26 Апр 2011 3:14 nata69



nata69 писал(а): какой он у тебя красавчик!

Натусь, у меня еще есть !









nata69 писал(а): так и хочется кусочек отломить.

Угощайся, Наташа !

Спасибо тебе за рецептик ! Натусь, у меня еще есть !Угощайся, Наташа !Спасибо тебе за рецептик !

26 Апр 2011 16:57 Маркизко

Сашунь,твои пироги один краше другого.Глаз не оторвать от такой красоты.

Спасибо за аппетитный кусочек и фотографии.

Кстати и тарелочка под пирогом бесподобная (всегда обращаю внимание на посуду,она моя слабость) Сашунь,твои пироги один краше другого.Глаз не оторвать от такой красоты.Спасибо за аппетитный кусочек и фотографии.Кстати и тарелочка под пирогом бесподобная(всегда обращаю внимание на посуду,она моя слабость)

06 Июн 2011 22:11 Пироги-красавцы! Забираю,СПАСИБО!!! Какая красота!!!Пироги-красавцы!Забираю,СПАСИБО!!!

06 Июн 2011 23:03 marina42

спасибо,что зашла в гости!

пеки на здоровье! спасибо,что зашла в гости!пеки на здоровье!

06 Июн 2011 23:04 прибрала в звкладки! Спасибо Наташа!

07 Июн 2011 2:40 Ольга_Ефименко

Оля и тебе спасибо!

Буду рада,если рецептик пригодится. Оля и тебе спасибо!Буду рада,если рецептик пригодится.

11 Июн 2011 16:02 Какая вкуснятина) добавила в закладки))