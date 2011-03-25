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Пирог из дрожжевого теста с творогом и клубникой(другими яго

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Пирог из дрожжевого теста с творогом и клубникой(другими яго
25 Мар 2011 2:10
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Пирог из дрожжевого теста с творогом и клубникой(другими ягодами)


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600-700 гр муки(зависит от муки(+ - 60-80 гр)
2,5 ч.л сухих дрожжей
2 яица(последнее время кладу одно)
100 гр маргарина или сливочного масла
3 ст.л растительного масла
не полный стакан сахара
300 мл молока
желток для смазки

Творожная начинка.
250 гр творога(можно пастообразного)
1 яицо
4-5 ст.ложек сахара
ваниль
3 ст.л сметаны

хорошенько взбиваем в блендере

если делаем с яблоками,их нарезаем кубиками и тушим немного на сковороде с сахаром и сливочным маслом и кладем сверху творожной начинки
можно добавить изюм

если с клубникой,моем,сушим и выкладываем сверху творога

в теплом молоке разводим дрожжи с ложкой муки и ложкой сахара,оставляем на 15 минут
в чашку присеиваем муку,но не всю
кладем яица,сахар,растопленный маргарин и вливаем дрожжи
начинаем замешивать тесто,постепенно всыпая остальную муку и тут же наливаем растительное масло
продолжаем вымешивать до элластичности и отставания от рук
ставим в теплое место на час-полтора

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после этого раскатываем круг или овал
(оставляем чуточку теста длоя украшения и полосочек),переносим на притивень

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из теста скатываем толстенький жгутик и кладем по краю,чтобы удержать начинку
или сплести косичку
выкладываем творожную массу,сверху клубнику(фрукты) и украшаем полосочками или фигурками

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выпекаем в разогретой духовке,180 гр около 40 минут


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nata69

Наташа


Краснодар-Португалия-Испания

nata69Мои рецепты
 
25 Мар 2011 2:25
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Какая КРАСОТААААААААААА........................... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Наталья, friends огромное спасибо за рецепт !!!
Irina Haas



Deutschland

Irina HaasМои рецепты
 
25 Мар 2011 9:56
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Пироги good2 good2 good2
natalj

Наталья

40 лет
Курган

nataljМои рецепты
 
25 Мар 2011 11:01
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Наташа, замечательный пирог! girl_claping good2 girl_claping Рецепт у меня уже в закладках, Smile спасибо! Rose Rose Rose
Ланита

светлана

47 лет
южный урал

ЛанитаМои рецепты
 
25 Мар 2011 11:33
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Классный пирожок!!!! nyam2 nyam2 nyam2 nyam2 nyam2
Katrin03

Людмила


Украина

Katrin03Мои рецепты
 
25 Мар 2011 11:51
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nata69
наташа очень красиво и вкусно, спасибо Romashki
elenusca

Елена

54 года
молдова

elenuscaМои рецепты
 
25 Мар 2011 12:42
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Вот сегодня я такой пирожок и испеку!!!! Как раз ломала голову в поисках чего-нибудь вкусненького на выходные,хотелось именно с творогом,но не банальную ватрушку.
Наташа1976

Наталья

43 года
Москва

Наташа1976Мои рецепты
 
25 Мар 2011 12:47
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nata69 Rose Rose friends friends friends friends

Наташенька пирожок и все твои пирожки просто супер и красотаааааа wacko1 wacko1 wacko1 wacko1 И еще очень аппетитные так и хочется приготовить ты Умничка girl_in_love girl_in_love girl_in_love girl_in_love Romashki Romashki Romashki Romashki Romashki Romashki Romashki
А с творожком мы очень любим nyam2 И с яблочками и вишней nyam2 good2 good good girl_in_love girl_in_love girl_in_love girl_in_love girl_in_love girl_in_love Romashki Romashki Romashki Romashki Romashki Romashki Romashki Romashki Romashki Romashki
СвеTл@нк@

светлана


Украина г.Харьков

СвеTл@нк@Мои рецепты
 
25 Мар 2011 15:54
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Наташа, очень красивый пирог и очень аппетитный!!! good2 good2 good2 nyam2 nyam2 nyam2 Так и хочется кусочек прихватить и наслаждаться его вкусом!!! girl_in_love nyam2 Yahoo! Yahoo! Yahoo!
Спасибо!!! Rose Rose Rose Рецепт в закладочках!!! Wink girl_claping girl_claping girl_claping
Багира-Манго

Лариса


Минск

Багира-МангоМои рецепты
 
25 Мар 2011 17:54
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Irina Haas
natalj
Ланита
Katrin03
elenusca
Наташа1976
СвеTл@нк@
Багира-Манго
девочки и вам спасибо,что заглянули! Romashki Romashki

СвеTл@нк@ писал(а):
пирожок и все твои пирожки просто супер и красотаааааа И еще очень аппетитные так и хочется приготовить ты Умничка

Светочка,спасибо тебе. Rose Я сама творожная фанатка.
nata69

Наташа


Краснодар-Португалия-Испания

nata69Мои рецепты
 
25 Мар 2011 21:46
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Очень аппетитно girl_claping Рецепт в закладках
Светлана_77

Света

43 года
г. Всеволожск Ленинградская обл.

Светлана_77Мои рецепты
 
25 Мар 2011 21:59
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Наташа, как красиво, good2 творог я не люблю, Embarassed но пирог в твоём исполнении c удовольствием отведала бы!!! nyam2
Так, что тебе , браво!!!


fatimadg

Айнур

43 года


fatimadgМои рецепты
 
25 Мар 2011 22:16
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Наташа, как всегда good2 good2 good2 good2 good2
Марина0909

Марина

37 лет
Курган

Марина0909Мои рецепты
 
26 Мар 2011 0:57
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Обалденный пирог!!!! good nyam2 good nyam2 good nyam2 good
Рецептик с удовольствием утащила! sharik sharik sharik sharik sharik
Малгося

Малгося


Украина

МалгосяМои рецепты
 
26 Мар 2011 4:07
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Светлана_77
fatimadg
Малгося
девоньки,спа-си-бо!!! Rose Rose Rose

fatimadg писал(а):
но пирог в твоём исполнении c удовольствием отведала бы!!!


Айнур,а я бы с удовольствием тебя угостила бы Wink
nata69

Наташа


Краснодар-Португалия-Испания

nata69Мои рецепты
 
30 Мар 2011 22:53
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nata69 Rose

Спасибо, Натуся, за пирожок ! girl_claping
Вкусненький необычайно ! nyam2 good

Фото

Фото


Нашлись такие вот, сушеные фиговинки, правда не
помню, как называются, но вкусные. Smile
air_kiss girl_in_love give_heart Romashki
Маркизко

Саша


Санкт-Петербург

МаркизкоМои рецепты
 
31 Мар 2011 2:36
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Маркизко
Сашенька,супер,какой он у тебя красавчик! good2
И как здорово ты придумала с цукатами,в каждую дырочку вставить,смотрится классно. good
Неимоверно красиво получилось,так и хочется кусочек отломить. nyam2
Спасибо за чудесную фотографию и отчетик. Rose
nata69

Наташа


Краснодар-Португалия-Испания

nata69Мои рецепты
 
26 Апр 2011 3:14
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nata69 Rose

nata69 писал(а):
какой он у тебя красавчик!

Embarassed Натусь, у меня еще есть ! Smile

Фото

Фото


nata69 писал(а):
так и хочется кусочек отломить.

Угощайся, Наташа ! girl_yes2 girl_wink
Спасибо тебе за рецептик ! air_kiss girl_in_love give_heart Romashki
Маркизко

Саша


Санкт-Петербург

МаркизкоМои рецепты
 
26 Апр 2011 16:57
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Маркизко
Сашунь,твои пироги один краше другого.Глаз не оторвать от такой красоты. good2 girl_claping
Спасибо за аппетитный кусочек и фотографии. Rose
Кстати и тарелочка под пирогом бесподобная good2 (всегда обращаю внимание на посуду,она моя слабость)
nata69

Наташа


Краснодар-Португалия-Испания

nata69Мои рецепты
 
06 Июн 2011 22:11
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Какая красота!!! girl_claping girl_claping girl_claping Пироги-красавцы! good2 good2 good2 Забираю,СПАСИБО!!! girl_bye Romashki Romashki Romashki
marina42

Марина




marina42Мои рецепты
 
06 Июн 2011 23:03
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marina42
спасибо,что зашла в гости! Rose
пеки на здоровье! Wink
nata69

Наташа


Краснодар-Португалия-Испания

nata69Мои рецепты
 
06 Июн 2011 23:04
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прибрала в звкладки! Спасибо Наташа! Rose
Ольга_Ефименко

Ольга

37 лет
Тюмень

Ольга_ЕфименкоМои рецепты
 
07 Июн 2011 2:40
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Ольга_Ефименко
Оля и тебе спасибо! Rose
Буду рада,если рецептик пригодится.
nata69

Наташа


Краснодар-Португалия-Испания

nata69Мои рецепты
 
11 Июн 2011 16:02
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Какая вкуснятина) добавила в закладки)) girl_claping
nadinka89

Надинка

30 лет
Санкт-Петербург

nadinka89Мои рецепты
 
11 Июн 2011 19:33
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nadinka89
Romashki Romashki Romashki
nata69

Наташа


Краснодар-Португалия-Испания

nata69Мои рецепты
Пирог из дрожжевого теста с творогом и клубникой(другими яго
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Форумы SAY7 » Кулинарные рецепты » Выпечка сладкая

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