Пирог из дрожжевого теста с творогом и клубникой(другими яго
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25 Мар 2011 2:10
Пирог из дрожжевого теста с творогом и клубникой(другими ягодами)
600-700 гр муки(зависит от муки(+ - 60-80 гр)
2,5 ч.л сухих дрожжей
2 яица(последнее время кладу одно)
100 гр маргарина или сливочного масла
3 ст.л растительного масла
не полный стакан сахара
300 мл молока
желток для смазки
Творожная начинка.
250 гр творога(можно пастообразного)
1 яицо
4-5 ст.ложек сахара
ваниль
3 ст.л сметаны
хорошенько взбиваем в блендере
если делаем с яблоками,их нарезаем кубиками и тушим немного на сковороде с сахаром и сливочным маслом и кладем сверху творожной начинки
можно добавить изюм
если с клубникой,моем,сушим и выкладываем сверху творога
в теплом молоке разводим дрожжи с ложкой муки и ложкой сахара,оставляем на 15 минут
в чашку присеиваем муку,но не всю
кладем яица,сахар,растопленный маргарин и вливаем дрожжи
начинаем замешивать тесто,постепенно всыпая остальную муку и тут же наливаем растительное масло
продолжаем вымешивать до элластичности и отставания от рук
ставим в теплое место на час-полтора
после этого раскатываем круг или овал
(оставляем чуточку теста длоя украшения и полосочек),переносим на притивень
из теста скатываем толстенький жгутик и кладем по краю,чтобы удержать начинку
или сплести косичку
выкладываем творожную массу,сверху клубнику(фрукты) и украшаем полосочками или фигурками
выпекаем в разогретой духовке,180 гр около 40 минут
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nata69
Краснодар-Португалия-Испания
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25 Мар 2011 2:25
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Irina Haas
Deutschland
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25 Мар 2011 9:56
Пироги
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natalj
40 лет
Курган
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25 Мар 2011 11:01
Наташа, замечательный пирог! Рецепт у меня уже в закладках, спасибо!
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Ланита
47 лет
южный урал
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25 Мар 2011 11:33
Классный пирожок!!!!
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Katrin03
Украина
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25 Мар 2011 11:51
nata69
наташа очень красиво и вкусно, спасибо
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elenusca
54 года
молдова
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25 Мар 2011 12:42
Вот сегодня я такой пирожок и испеку!!!! Как раз ломала голову в поисках чего-нибудь вкусненького на выходные,хотелось именно с творогом,но не банальную ватрушку.
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Наташа1976
43 года
Москва
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25 Мар 2011 12:47
nata69
Наташенька пирожок и все твои пирожки просто супер и красотаааааа И еще очень аппетитные так и хочется приготовить ты Умничка
А с творожком мы очень любим И с яблочками и вишней
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СвеTл@нк@
Украина г.Харьков
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25 Мар 2011 15:54
Наташа, очень красивый пирог и очень аппетитный!!! Так и хочется кусочек прихватить и наслаждаться его вкусом!!!
Спасибо!!! Рецепт в закладочках!!!
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Багира-Манго
Минск
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25 Мар 2011 17:54
Irina Haas
natalj
Ланита
Katrin03
elenusca
Наташа1976
СвеTл@нк@
Багира-Манго
девочки и вам спасибо,что заглянули!
Светочка,спасибо тебе. Я сама творожная фанатка.
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nata69
Краснодар-Португалия-Испания
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25 Мар 2011 21:46
Очень аппетитно Рецепт в закладках
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Светлана_77
43 года
г. Всеволожск Ленинградская обл.
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25 Мар 2011 21:59
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fatimadg
43 года
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25 Мар 2011 22:16
Наташа, как всегда
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Марина0909
37 лет
Курган
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26 Мар 2011 0:57
Обалденный пирог!!!!
Рецептик с удовольствием утащила!
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Малгося
Украина
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26 Мар 2011 4:07
Светлана_77
fatimadg
Малгося
девоньки,спа-си-бо!!!
Айнур,а я бы с удовольствием тебя угостила бы
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nata69
Краснодар-Португалия-Испания
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30 Мар 2011 22:53
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Маркизко
Санкт-Петербург
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31 Мар 2011 2:36
Маркизко
Сашенька,супер,какой он у тебя красавчик!
И как здорово ты придумала с цукатами,в каждую дырочку вставить,смотрится классно.
Неимоверно красиво получилось,так и хочется кусочек отломить.
Спасибо за чудесную фотографию и отчетик.
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nata69
Краснодар-Португалия-Испания
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26 Апр 2011 3:14
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Маркизко
Санкт-Петербург
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26 Апр 2011 16:57
Маркизко
Сашунь,твои пироги один краше другого.Глаз не оторвать от такой красоты.
Спасибо за аппетитный кусочек и фотографии.
Кстати и тарелочка под пирогом бесподобная (всегда обращаю внимание на посуду,она моя слабость)
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nata69
Краснодар-Португалия-Испания
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06 Июн 2011 22:11
Какая красота!!! Пироги-красавцы! Забираю,СПАСИБО!!!
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marina42
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06 Июн 2011 23:03
marina42
спасибо,что зашла в гости!
пеки на здоровье!
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nata69
Краснодар-Португалия-Испания
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06 Июн 2011 23:04
прибрала в звкладки! Спасибо Наташа!
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Ольга_Ефименко
Ольга
37 лет
Тюмень
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07 Июн 2011 2:40
Ольга_Ефименко
Оля и тебе спасибо!
Буду рада,если рецептик пригодится.
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nata69
Краснодар-Португалия-Испания
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11 Июн 2011 16:02
Какая вкуснятина) добавила в закладки))
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nadinka89
30 лет
Санкт-Петербург
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11 Июн 2011 19:33
nadinka89
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nata69
Краснодар-Португалия-Испания