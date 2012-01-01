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Вторые блюда из свинины






 

 
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Свинина в кефирном маринаде, запеченная в духовке Свинина в кефирном маринаде, запеченная в духовке
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Автор: милюда 		64 29 Фев 2020 18:53
Свиные ребрышки с картофелем в горшочках Свиные ребрышки с картофелем в горшочках

Автор: милюда 		15 24 Фев 2020 20:41
Ребра свиные,тушеные в красном вине(португальская кухня) Ребра свиные,тушеные в красном вине(португальская кухня)
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Автор: nata69 		40 16 Дек 2019 21:00
Копченые ребрышки запеченные с картошкой Копченые ребрышки запеченные с картошкой

Автор: Zhanik 		12 15 Окт 2019 14:43
Мясо в соево-рисовом маринаде (Система -60) ОБЕД Мясо в соево-рисовом маринаде (Система -60) ОБЕД

Автор: oxakal 		2 19 Фев 2019 15:42
Свинина в горчично-медовом соусе Свинина в горчично-медовом соусе
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Автор: казачка 		58 15 Фев 2020 0:34
Мясное блюдо «Пирамида» Мясное блюдо «Пирамида»
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Автор: t a s m i 		35 04 Май 2019 20:17
Свинина с зеленой фасолью и шпинатом Свинина с зеленой фасолью и шпинатом

Автор: ТЕН 		10 01 Дек 2019 23:35
Свинина в су-виде. Кусок поросенка. Можно вместо колбасы Свинина в су-виде. Кусок поросенка. Можно вместо колбасы

Автор: ИВАНЫЧ 		6 04 Дек 2018 23:01
Свинина, запеченная в аджике Свинина, запеченная в аджике

Автор: казачка 		24 31 Мар 2019 17:05
Цибулячки Цибулячки
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Автор: казачка 		109 08 Фев 2020 17:13
Буженина … в калитке Буженина … в калитке

Автор: ИВАНЫЧ 		5 27 Сен 2018 13:27
Два мясных блюда из одного куска свинины Два мясных блюда из одного куска свинины

Автор: Kepa 		10 30 Авг 2018 17:10
Свинина по- французски Свинина по- французски

Автор: destinay 		10 07 Сен 2018 15:52
Сочные свиные стейки из корейки (без отбивания, в духовке) Сочные свиные стейки из корейки (без отбивания, в духовке)
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Автор: милюда 		59 01 Ноя 2019 14:42
Свиные ребра(грудинка),запеченные по-португальски Свиные ребра(грудинка),запеченные по-португальски
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Автор: nata69 		52 27 Сен 2019 23:58
Свиные ребрышки в остром томатном соке (в горшке) Свиные ребрышки в остром томатном соке (в горшке)

Автор: Юный_Натуралист 		4 23 Авг 2018 17:40
Свинина в соусе Хойсин с лимоном Свинина в соусе Хойсин с лимоном

Автор: ТЕН 		6 05 Апр 2018 18:46
Свинина с яичной лапшой в сладко-остром соусе Свинина с яичной лапшой в сладко-остром соусе

Автор: ТЕН 		22 07 Ноя 2018 0:27
Рулька пикантная Рулька пикантная
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Автор: nata69 		52 14 Май 2019 14:11
Свинина с пекинской капустой и лапшой Свинина с пекинской капустой и лапшой

Автор: ТЕН 		10 28 Янв 2018 15:08
Мясо в яблочном маринаде Мясо в яблочном маринаде

Автор: казачка 		21 30 Янв 2020 22:51
Рагу с нутом и ребрышками(испанская кухня) Рагу с нутом и ребрышками(испанская кухня)
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Автор: nata69 		41 11 Мар 2019 20:49
Свинина со стручковой фасолью, кабачками и рисом Свинина со стручковой фасолью, кабачками и рисом

Автор: MN2012 		11 30 Июл 2019 20:08
Мясо, запеченное в духовке Мясо, запеченное в духовке

Автор: Мари я 		16 07 Июл 2017 16:55
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